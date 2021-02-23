Вт, 23.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1 мин для прочтения

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ледяной дождь превратил улицы Таллинна в каток

Из-за ледяного дождя и необычайной скользких дорог как ходьба пешком, так и езда на автомобиле скорее напоминают на азартную игру. Смотрите в галерее Elu24, как люди справляются с ситуацией на улицах Таллинна.

Из-за погодных условий цены на такси взлетели до потолка, а городские автобусы ходят по свободному графику из-за ситуации на дорогах. Также есть перебои в движении троллейбусов.

«Сегодня дорожные условия действительно необычные, – заверила Сигрид Кару из центра тревоги. – Сегодня с 8 часов поступило в общей сложности 190 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Обычно бывает около 30-40 таких сообщений».

Согласно прогнозу суровые погодные условия могут продлиться до 9 часов утра завтрашнего дня.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back