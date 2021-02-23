ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ледяной дождь превратил улицы Таллинна в каток

Из-за погодных условий цены на такси взлетели до потолка, а городские автобусы ходят по свободному графику из-за ситуации на дорогах. Также есть перебои в движении троллейбусов.
«Сегодня дорожные условия действительно необычные, – заверила Сигрид Кару из центра тревоги. – Сегодня с 8 часов поступило в общей сложности 190 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Обычно бывает около 30-40 таких сообщений».
Согласно прогнозу суровые погодные условия могут продлиться до 9 часов утра завтрашнего дня.
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