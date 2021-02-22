Все на флексе ⟩ Исследование: до 40 процентов жителей Эстонии флекситаристы!

Флекситарист или гибкий едок - человек, который старается есть в основном вегетарианскую пищу, но гибок в своих пищевых привычках. Обычно он пытается сократить потребление мяса, но не отказывается от него полностью.

Растительная еда очень разнообразна, вкусна и питательна. Благодаря доступным мясным альтернативам можно все также есть старую любимую пищу и в растительной версии, не отказываясь от пристрастий во вкусе. Поскольку многие люди не хотят полностью отказываться от мяса, флекситаризм становится все более популярной.

В Эстонии потребляется слишком много мяса

Согласно рекомендациям по питанию Института Развития Здоровья, максимальное количество мяса на взрослого человека составляет около 450-500 граммов в неделю. К сожалению, в Эстонии потребляют мяса в три раза больше рекомендованного количества. Чрезмерное употребление связано с рядом серьезных рисков для здоровья, включая повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Преувеличение количества мяса также было связано с раком простаты и толстой кишки.

Не обязательно полностью отказываться от мяса

В интересах здоровья своего сердца разумно будет ограничить потребление мяса. Это не означает полный отказ от мяса, а попросту увеличение доли вкусной и богатой растительной пищи. Для начала вы можете попробовать заменять мясо растительными заменителями, например, один раз в неделю. На полках эстонских магазинов можно найти овощные котлеты, шницели, шарики, наггетсы, а также сосиски, которые можно успешно использовать в кулинарии. Разную продукцию можно найти в магазинах Rimi, Maxima, COOP и Selver - в ассортименте представлены, например, продукты от Naturli, Vivera, Marta Pagari и Bon Soya. Похвально, что производители мяса также расширяют свой ассортимент за счет вегетарианских блюд, например, крупный эстонский производитель мяса Nõo Lihavürst недавно начал производить шпинатные лепешки. Котлеты Beyond Meat, которые невероятно похожи на мясо, также можно найти в магазинах Prisma, пишет Taimne Teisipäev.

До 40 процентов населения Эстонии - флекситаристы