ТАК ВОТ В ЧЕМ ПРИЧИНА! ⟩ Приготовление пищи и наблюдение за этим может привести к перееданию

Восемьдесят женщин-участниц были направлены для участия в одном из трех занятий, каждое из которых длилось десять минут. Одни активно готовили (приготовление сырной обертки); другие участвовали в пассивном приготовлении (просмотр видео с преподавателем, делающим обертку); третьи намеренно отвлекались от пищи (задача непищевого окрашивания). В контрольной, четвертой, группе предлагалось сразу съесть блюдо, пишет Science Direct.

Ученые в ходе эксперимента измеряли желание участников есть (голод, сытость, мотивация к еде) с помощью кратких анкет до и после занятий. Затем попросили их съесть либо сделанную ими обертку, либо иную.

Оказалось, что участники, которые смотрели видео, съели на 14% больше, а те, кто сделал свою собственную еду, на 11% больше, чем те, кто выполнял задание по раскрашиванию. Те из контрольной группы, кто ел сразу, также ели больше, чем группа с отвлечением внимания на другое действие (раскрашивание).

Участники, которые либо сами готовили себе еду, либо наблюдали за кем-то другим, сообщали о повышенной мотивации к еде. Участники, которые сделали свою собственную обертку, также сообщили о большем ощущении голода. Группа, которая была отвлечена от мыслей о еде задачей окрашивания, не показала никаких изменений в своем желании есть.