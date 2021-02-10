ВИДЕО ⟩ Эвелина Бледанс станцевала перед камерой топлес

Совсем скоро Эвелина Бледанс появится в фильме «Стриптизеры», где она исполнила одну из главных ролей. В кадре артистка часто снималась в крайне откровенных сценах. Разумеется, к каждому такому дублю звезде приходилось тщательно готовиться.

Эвелина решила порадовать фанатов закулисьем со съемочной площадки и опубликовала видео, на котором заметно, как ее готовят к работе. Специалист наносит грим на все тело Бледанс, пока она стоит перед камерой практически обнаженной.

«Сегодня день стриптиза. Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизеры». Честно скажу, впервые меня так подробно красили. А трусы салфетками задрапированы таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут», — поделилась звезда.

Ролик тут же вызвал массу обсуждений. Одни поклонники хвалили Эвелину за смелость, а другие ругали за чрезмерную откровенность. «У вас фигура в 50, как у 30-летней! Смотрю на вас и стареть не страшно»; «И зачем такое выкладывать? Вы же взрослая женщина, у вас дети»; «Вашей фигуре любая женщина может позавидовать. Прекрасно выглядите, как в одежде, так и без нее», — комментировали видео фанаты Бледанс.