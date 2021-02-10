ВИДЕО ⟩ Эвелина Бледанс станцевала перед камерой топлес
Эвелина Бледанс опубликовала провокационное видео, на котором запечатлена почти обнаженной. Из одежды на артистке только трусики, передает «Стархит».
Эвелина Бледанс опубликовала провокационное видео, на котором запечатлена почти обнаженной. Из одежды на артистке только трусики, передает «Стархит».
Совсем скоро Эвелина Бледанс появится в фильме «Стриптизеры», где она исполнила одну из главных ролей. В кадре артистка часто снималась в крайне откровенных сценах. Разумеется, к каждому такому дублю звезде приходилось тщательно готовиться.
Эвелина решила порадовать фанатов закулисьем со съемочной площадки и опубликовала видео, на котором заметно, как ее готовят к работе. Специалист наносит грим на все тело Бледанс, пока она стоит перед камерой практически обнаженной.
«Сегодня день стриптиза. Вот решила в честь праздничка выставить секретную подготовку на съемочной площадке фильма «Стриптизеры». Честно скажу, впервые меня так подробно красили. А трусы салфетками задрапированы таким же методом, как мужчинам рубашки во время грима прячут», — поделилась звезда.
Ролик тут же вызвал массу обсуждений. Одни поклонники хвалили Эвелину за смелость, а другие ругали за чрезмерную откровенность. «У вас фигура в 50, как у 30-летней! Смотрю на вас и стареть не страшно»; «И зачем такое выкладывать? Вы же взрослая женщина, у вас дети»; «Вашей фигуре любая женщина может позавидовать. Прекрасно выглядите, как в одежде, так и без нее», — комментировали видео фанаты Бледанс.
Эвелина часто публикует откровенные фото и видео. Артистка уверена, что женщина может быть привлекательной в абсолютно любом возрасте, и этого не нужно стесняться даже после 50-ти. В фильмах звезде преимущественно достаются роли соблазнительниц. При этом Бледанс рассказывала, что в реальной жизни она является совершенно другим человеком и привыкла хранить верность тем, кого любит.