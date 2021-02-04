Таллиннская стриптизерша Лана о своей работе: «Я обожаю эту грязь, если хотите, разврат, шампанское рекой, шелест купюр»

В соцсети Instagram Лана Островская часто публикует содержательные посты, в которых рассказывает о своей жизни, вспоминает, как начала работать в стрип-клубе, а также делится с подписчиками своими кулинарными шедеврами, которые выглядят на снимках весьма аппетитно. Ее ник в Instagram - Банановая Лана. «Бросила карьеру ради стриптиза. Переехала на пмж в Европу. Живу в свое удовольствие», - так написано на ее страничке.
Лана пишет интересно и с изрядной долей юмора - сказывается и работа журналисткой.
«С молоком матери мы впитываем стандартный сценарий: хорошо учись, поступи в институт, выйди замуж/женись, роди детей и т.д. Я пыталась. 5,5 лет. И даже иногда чувствовала подобие счастья. Поэтому необходимость вернуться в логово разврата воспринимала как акт вынужденный, жизненно необходимый, и, конечно же, временный.
А тут еще на горизонте замаячила перспектива уехать в Европу. Легально. Поеду, думала я, поработаю полгодика, пока действует рабочая виза. Но визу дали на 9 месяцев, и понеслось.
Выжать я старалась по максимуму, под девизом «отдохнем, когда умрем», и нужно ли уточнять, что ничем хорошим это не обернулось. Уже через 8 месяцев я возненавидела Таллинн, себя, клуб, всех девочек, саму сферу, и, конечно же, мужчин. Я выдохлась. Мой жизненный аккумулятор дал сбой.
«Как я до всего этого докатилась? Я же строила карьеру, у меня красный диплом журфака за плечами! А я что? Сиськи показываю?!» Поэтому когда босс предложил остаться в Эстонии и получить внж, я пару месяцев сомневалась: «Всралось ли мне всё это». А вернувшись уже в статусе резидента страны, постепенно я вывела для себя формулу счастья. И она оказалась вполне логичной и простой - не упарываться от работы до критический показателей и научиться чувствовать счастье в мелочах.
Я приняла себя. Я поняла, что возвращение в стриптиз оказалось, да, спровоцировано определенными жизненными обстоятельствами, но я от этого не страдаю. Я обожаю эту грязь, если хотите, разврат, шампанское рекой, шелест купюр и вот это вот всё. Я обожаю выходить на сцену и полностью отдаваться музыке и танцу, испытывая порой практически сексуальное удовлетворение. Это необъяснимый кайф - чувствовать власть над мужчиной, сидящим перед тобой в маленькой приватной комнате, старающимся не дышать и не двигаться, едущим головой от того, что ты, полуобнаженная, танцуешь у него на коленях, но он не может тобой обладать.
Мне сейчас дико не хватает именно этого. Всех этих безумных, сумасшедших ночей, а не сидения в офисе, и вечно недовольное е**ало начальства: «Ну и когда будет готово?» Никогда б***ь. Моя очередь идти на сцену», - описывает Лана свои сегодняшние ощущения.
Летом прошлого года Лана уезжала работать в Прагу, о чем тоже рассказывает в Instagram. «Первым впечатлением от клуба было ощущение резкого контраста, как будто из сарая сразу попадаешь в президентский люкс. Хочу отметить, что оба «сарая», в которых я работала до сих пор в Эстонии и Финляндии, я очень люблю, и называю их так за простоту, домашнюю атмосферу и... необходимость ремонта, будем объективны. Но речь сейчас не о них. В Прагу я рвалась неистово, не потому, что искала, где бы заработать, а потому что мою задницу, любящую приключения и уставшую от сидения на одном месте за время карантина, тянуло-таки на их поиски. Вот почему вопросы коллег: «А кто тебе сказал, что там есть деньги?» - ставил меня в тупик. Конечно, любая танцовщица, решившая ехать на работу в другую страну, рассчитывает на прибыль, но мне была интересна не только она. Я хотела самостоятельно исследовать новый для себя клуб, пожить в другой стране и потом поделиться своим опытом с другими девочками.