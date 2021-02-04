Чт, 4.02.2021
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Таллиннская стриптизерша Лана о своей работе: «Я обожаю эту грязь, если хотите, разврат, шампанское рекой, шелест купюр»

Лана в клубе Bonbon ФОТО: Михаил Еким

Лана Островская, стриптизерша родом с Камчатки, что практически на другом конце света, три года назад приехала в Таллинн «временно» по работе, но задержалась. Сегодня у нее есть прописка и семейный врач, но привыкание шло не слишком гладко, пишет Elu24.   

В соцсети Instagram Лана Островская часто публикует содержательные посты, в которых рассказывает о своей жизни, вспоминает, как начала работать в стрип-клубе, а также делится с подписчиками своими кулинарными шедеврами, которые выглядят на снимках весьма аппетитно. Ее ник в Instagram - Банановая Лана. «Бросила карьеру ради стриптиза. Переехала на пмж в Европу. Живу в свое удовольствие», - так написано на ее страничке.

Лана пишет интересно и с изрядной долей юмора - сказывается и работа журналисткой.

«С молоком матери мы впитываем стандартный сценарий: хорошо учись, поступи в институт, выйди замуж/женись, роди детей и т.д. Я пыталась. 5,5 лет. И даже иногда чувствовала подобие счастья. Поэтому необходимость вернуться в логово разврата воспринимала как акт вынужденный, жизненно необходимый, и, конечно же, временный.

Но меня затянуло.

А тут еще на горизонте замаячила перспектива уехать в Европу. Легально. Поеду, думала я, поработаю полгодика, пока действует рабочая виза. Но визу дали на 9 месяцев, и понеслось.

Выжать я старалась по максимуму, под девизом «отдохнем, когда умрем», и нужно ли уточнять, что ничем хорошим это не обернулось. Уже через 8 месяцев я возненавидела Таллинн, себя, клуб, всех девочек, саму сферу, и, конечно же, мужчин. Я выдохлась. Мой жизненный аккумулятор дал сбой.

«Как я до всего этого докатилась? Я же строила карьеру, у меня красный диплом журфака за плечами! А я что? Сиськи показываю?!» Поэтому когда босс предложил остаться в Эстонии и получить внж, я пару месяцев сомневалась: «Всралось ли мне всё это». А вернувшись уже в статусе резидента страны, постепенно я вывела для себя формулу счастья. И она оказалась вполне логичной и простой - не упарываться от работы до критический показателей и научиться чувствовать счастье в мелочах.

Я приняла себя. Я поняла, что возвращение в стриптиз оказалось, да, спровоцировано определенными жизненными обстоятельствами, но я от этого не страдаю. Я обожаю эту грязь, если хотите, разврат, шампанское рекой, шелест купюр и вот это вот всё. Я обожаю выходить на сцену и полностью отдаваться музыке и танцу, испытывая порой практически сексуальное удовлетворение. Это необъяснимый кайф - чувствовать власть над мужчиной, сидящим перед тобой в маленькой приватной комнате, старающимся не дышать и не двигаться, едущим головой от того, что ты, полуобнаженная, танцуешь у него на коленях, но он не может тобой обладать.

Мне сейчас дико не хватает именно этого. Всех этих безумных, сумасшедших ночей, а не сидения в офисе, и вечно недовольное е**ало начальства: «Ну и когда будет готово?» Никогда б***ь. Моя очередь идти на сцену», - описывает Лана свои сегодняшние ощущения.

Летом прошлого года Лана уезжала работать в Прагу, о чем тоже рассказывает в Instagram. «Первым впечатлением от клуба было ощущение резкого контраста, как будто из сарая сразу попадаешь в президентский люкс. Хочу отметить, что оба «сарая», в которых я работала до сих пор в Эстонии и Финляндии, я очень люблю, и называю их так за простоту, домашнюю атмосферу и... необходимость ремонта, будем объективны. Но речь сейчас не о них. В Прагу я рвалась неистово, не потому, что искала, где бы заработать, а потому что мою задницу, любящую приключения и уставшую от сидения на одном месте за время карантина, тянуло-таки на их поиски. Вот почему вопросы коллег: «А кто тебе сказал, что там есть деньги?» - ставил меня в тупик. Конечно, любая танцовщица, решившая ехать на работу в другую страну, рассчитывает на прибыль, но мне была интересна не только она. Я хотела самостоятельно исследовать новый для себя клуб, пожить в другой стране и потом поделиться своим опытом с другими девочками.

Было принято решение ехать на месяц. И оплата квартиры выгоднее (если жить меньше 2х недель, то 500 CZK в день, а за месяц 5000 CZK), больше времени чтобы адаптироваться, отбить все расходы и получить адекватное представление, who is who, тэкскэть.

Несмотря на некоторые неприятные нюансы, скрытые принимающей стороной, я была действительно приятно впечатлена габаритами заведения и серьезностью подхода к работе.

Клуб двухэтажный, с большой сценой, трехметровым шестом (может, выше), очень красивый. Много вспомогательного персонала - миловидные хостес, официантки, охрана и миллиард начальников (менеджеры сцены, арт-директор, и еще куча дофига важных людей). Гримерок для танцовщиц какое-то нереальное количество, что, учитывая наши темпераменты, очень удобно. Самих девчонок в смену выходит человек 30-35 (в зависимости от дня недели). В сезон, учитывая потенциальное число гостей, - вполне логично. Однако это не спасает от необходимости выходить на сцену 5-7 раз за ночь по 15 минут каждый час. Девочки красивые все. Я еще не работала ни в одном клубе, где 98% танцовщиц - вот прям, сука, красавицы. Фигуристые, танцующие, ухоженные», - пишет Лана.

Вечер в таллиннском клубе Bonbon. Лана в красном корсете. ФОТО: Remo Tõnismäe/Postimees Grupp

Лана открыто говорит о своей профессии. «В первую очередь, хочу сказать, что уважаю всех девушек, работающих в секс-индустрии. Мои взгляды на эту тему менялись на протяжении более чем 7 лет работы в стриптизе. От полной неприязни до осознания - не мое дело. Ведь этот вид заработка - личное дело каждого, и НИКТО из нас не имеет права судить кого-либо за раздвигание ног. Равно, как и за обнаженные танцы. Единственное, что я не люблю и всегда буду топить против, так это приравнивание этих профессий. Стриптизерша - не равно проститутка, как бы вам ни хотелось в это верить... Мое тело, мое дело. Оно прекрасно, и я хочу его показывать. Более того, мне нравится, что за это готовы платить, и платят», - подытоживает Лана.

Кстати, 9 февраля мир отмечает День рождения стриптиза. Поздравляем Лану с профессиональным праздником!


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