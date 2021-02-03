ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА ⟩ Бородина опубликовала пафосное фото из ресторана, но повар показал, как она выглядит на самом деле
Ведущую обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом, передает Лайф.
Ведущую обвинили в чрезмерном увлечении фотошопом, передает Лайф.
37-летняя Ксения Бородина отправилась отдыхать в Дубай вместе с мужем Курбаном Омаровым. Супруги решили попробовать еду, приготовленную популярным шеф-поваром Нусретом Гёкче. И вдохновившаяся ведущая «Дома-2» поделилась в Instagram кадром из ресторана, где позирует вместе с эффектным мужчиной. «Парень солит лучше всех в мире», — весело отметила телезвезда.
На снимке в своем аккаунте Ксения выглядела превосходно. Ровная кожа, идеальные тон лица и зона декольте, безупречный макияж.
Однако повар тоже поделился в Instagram видео со встречи с ведущей. И там брюнетка предстала уже совершенно другой. Косметика на лице телезвезды блестела, контрастируя с обгоревшими грудью и шеей.
На разницу не могли не обратить внимания пользователи, которые решили, что у себя на странице Ксения переусердствовала с фотошопом. А некоторые и вовсе не узнали в ней свою любимицу.