ДВА РАЗНЫХ ЧЕЛОВЕКА ⟩ Бородина опубликовала пафосное фото из ресторана, но повар показал, как она выглядит на самом деле

37-летняя Ксения Бородина отправилась отдыхать в Дубай вместе с мужем Курбаном Омаровым. Супруги решили попробовать еду, приготовленную популярным шеф-поваром Нусретом Гёкче. И вдохновившаяся ведущая «Дома-2» поделилась в Instagram кадром из ресторана, где позирует вместе с эффектным мужчиной. «Парень солит лучше всех в мире», — весело отметила телезвезда.

На снимке в своем аккаунте Ксения выглядела превосходно. Ровная кожа, идеальные тон лица и зона декольте, безупречный макияж.

Однако повар тоже поделился в Instagram видео со встречи с ведущей. И там брюнетка предстала уже совершенно другой. Косметика на лице телезвезды блестела, контрастируя с обгоревшими грудью и шеей.

Ксения Бородина на левом снимке без фотошопа, а на правом после обработки ФОТО: скриншот Telegram