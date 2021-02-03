Ср, 3.02.2021
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Что случилось с Наташей Королевой: она кардинально изменила внешность!

Наташа Королёва. ФОТО: Matytsin Valery/COVI

Фанаты оценили достоинства позирующей на яхте певицы, сообщает Topnews.

Личные переживания из-за скандала с изменой супруга Сергея Глушко сказались на внешнем облике российской поп-исполнительницы Натальи Королевой. По мнению фанатов, настрадавшаяся звезда стала похожа на подростка.

Такой вывод они сделали, увидев фото, которое певица опубликовала в своем аккаунте в сториз Instagram. На нем Королева позирует на яхте, облаченная в черные шорты до колена и джинсовую курточку, оголяющую живот. Лица звезды почти не видно, так как она позирует против солнца.

Увидевшие кадры поклонники поразились, как преобразилась певица. Первое, на что они обратили внимание – это плоский живот и тонкие, как у подростка, ноги. 

Пользователи отметили, что звезда выглядит помолодевшей на десяток лет.

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