Что случилось с Наташей Королевой: она кардинально изменила внешность!
Фанаты оценили достоинства позирующей на яхте певицы, сообщает Topnews.
Фанаты оценили достоинства позирующей на яхте певицы, сообщает Topnews.
Такой вывод они сделали, увидев фото, которое певица опубликовала в своем аккаунте в сториз Instagram. На нем Королева позирует на яхте, облаченная в черные шорты до колена и джинсовую курточку, оголяющую живот. Лица звезды почти не видно, так как она позирует против солнца.
Увидевшие кадры поклонники поразились, как преобразилась певица. Первое, на что они обратили внимание – это плоский живот и тонкие, как у подростка, ноги.
Пользователи отметили, что звезда выглядит помолодевшей на десяток лет.