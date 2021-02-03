Что случилось с Наташей Королевой: она кардинально изменила внешность!

Такой вывод они сделали, увидев фото, которое певица опубликовала в своем аккаунте в сториз Instagram. На нем Королева позирует на яхте, облаченная в черные шорты до колена и джинсовую курточку, оголяющую живот. Лица звезды почти не видно, так как она позирует против солнца.