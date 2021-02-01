Пн, 1.02.2021
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ПРИЧИНА ВАС ПОРАЗИТ! ⟩ Видео Анны Курниковой с младшей дочкой собрало более 200 тысяч лайков в Instagram

Анна Курникова ФОТО: RODRIGO ARANGUA/AFP

Поклонники смогли убедиться в том, что экс-спортсменка разговаривает со своими детьми по-русски, сообщает Topnews.

Экс-спортсменка Анна Курникова в честь дня рождения младшей дочери Маши, которой исполнился годик, опубликовала видео с ней.

В ролике Анна говорит с девочкой по-русски и по-английски. «Девичьи разговоры», – подписала видео Анна Курникова. В семье Анны Курниковой и популярного исполнителя Энрике Иглесиаса есть еще старшие трехлетние дети – близнецы Николас и Люси.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились 19 лет назад на съемках клипа, в котором Анна Курникова исполнила главную роль. С тех пор они не расстаются. В декабре 2017 года они впервые стали родителями.


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