ПРИЧИНА ВАС ПОРАЗИТ! ⟩ Видео Анны Курниковой с младшей дочкой собрало более 200 тысяч лайков в Instagram

Экс-спортсменка Анна Курникова в честь дня рождения младшей дочери Маши, которой исполнился годик, опубликовала видео с ней.

В ролике Анна говорит с девочкой по-русски и по-английски. «Девичьи разговоры», – подписала видео Анна Курникова. В семье Анны Курниковой и популярного исполнителя Энрике Иглесиаса есть еще старшие трехлетние дети – близнецы Николас и Люси.

Русская теннисистка и испанский певец познакомились 19 лет назад на съемках клипа, в котором Анна Курникова исполнила главную роль. С тех пор они не расстаются. В декабре 2017 года они впервые стали родителями.



