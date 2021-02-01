Пн, 1.02.2021
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ВЫ ТОЛЬКО ПОСМОТРИТЕ! ⟩ Катюшечка Мартина Репинского записала новую песню, и сексуальность исполнительницы зашкаливает

Екатерина Васильева ФОТО: Instagram

Любимая женщина депутата Рийгикогу Мартина Репинского Екатерина Васильева cнова запела. Петь на профессиональном уровне  - это детская мечта Екатерина, и она успешно осуществляет ее.

В соцсети Instagram невеста Репинского написала: «У каждого из нас была детская мечта. Кто-то мечтает стать актрисой, кто-то полицейским или врачом. Я мечтала стать певицей. Мне всегда нравилось выступать и петь песни. Сейчас мне очень захотелось хоть как-то осуществить свою детскую мечту, и я записала свою первую песню, в сотрудничестве с очень талантливым музыкантом Maтвеем Эммерсоном. Псевдоним я себе выбрала KATYA ALIS ( ударение на А)».

Песня называется Lips On You, и поет ее Екатерина на английском. Клипа пока нет, но заглавное фото очень жаркое! «Любимая Катюшечка» выступает в образе белокурой роковой красотки в белоснежном платье, ее декольте усыпано красными жгучими перцами, а несколько стручков Васильева очень сексуально держит во рту. Сочетание белого и красного цветов очень подходит новоиспеченной певице, и, предположим, что такой имидж соблазнительницы заставит мужские сердца биться сильнее, а Мартина Репинского поревновать.

За три дня на Youtube видео набрало около 3 000 просмотров. 


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