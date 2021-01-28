ФОТО ⟩ Памела Андерсон тайно вышла замуж: свадебные снимки поразили поклонники
Звезда «Спасателей Малибу» вышла замуж в шестой раз. Ее избранник — не миллионер, сообщает «Домашний Очаг».
Звезда «Спасателей Малибу» вышла замуж в шестой раз. Ее избранник — не миллионер, сообщает «Домашний Очаг».
Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста (ему около сорока лет), строителя из небольшого городка в Канаде. Их отношения начались во время карантина из-за коронавируса.
На фанатском сайте звезды «Спасателей Малибу» появились потрясающие свадебные фотографии ее элегантного белого платья, длинной вуали и резиновых сапог Hunter. У пары была простая свадьба без родных и друзей, но они сказали, что получили полное благословение.
«Я вышла замуж на собственности, которую купила у своих бабушек и дедушек 25 лет назад, здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что цикл завершился», — рассказала звезда. Относительно того, планируют ли молодожены провести медовый месяц после снятия ограничений на поездки, Памела заявила: «Каждый день — наш медовый месяц».
Стоит отметить, что с платьем невеста во время свадебной фотосессии обошлась довольно жестоко. Белоснежный шлейф тянулся по мокрой траве. Но счастливые влюбленные не замечают таких мелочей. Однако невеста не стремится делиться своими эмоциями с журналистами. Она говорит, что этот год идет за семь.
Традиционная свадьба в Ледисмите, глухой рыбацкой деревушке, проходила на заднем дворе обширного загородного поместья, которое Андерсон купила у своих бабушек и дедушек. Она росла в этом районе, пока не попала в журнал Playboy и не переехала в Лос-Анджелес. Неся небольшой букет из розовых и белых роз, Памела выглядела легко элегантно в простом платье. В то же время жених был одет более небрежно — в черные брюки и белую рубашку.
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