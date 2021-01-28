ФОТО ⟩ Памела Андерсон тайно вышла замуж: свадебные снимки поразили поклонники

Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста (ему около сорока лет), строителя из небольшого городка в Канаде. Их отношения начались во время карантина из-за коронавируса.

На фанатском сайте звезды «Спасателей Малибу» появились потрясающие свадебные фотографии ее элегантного белого платья, длинной вуали и резиновых сапог Hunter. У пары была простая свадьба без родных и друзей, но они сказали, что получили полное благословение.

«Я вышла замуж на собственности, которую купила у своих бабушек и дедушек 25 лет назад, здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что цикл завершился», — рассказала звезда. Относительно того, планируют ли молодожены провести медовый месяц после снятия ограничений на поездки, Памела заявила: «Каждый день — наш медовый месяц».