Чт, 28.01.2021
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ФОТО ⟩ Памела Андерсон тайно вышла замуж: свадебные снимки поразили поклонники

Памела Андерсон ФОТО: SCANPIX

Звезда «Спасателей Малибу» вышла замуж в шестой раз. Ее избранник — не миллионер, сообщает «Домашний Очаг».

Памела Андерсон вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста (ему около сорока лет), строителя из небольшого городка в Канаде. Их отношения начались во время карантина из-за коронавируса.

Пара связала себя узами брака на скромной церемонии. Мероприятие проходило на территории дома Андерсон на острове Ванкувер, в Канада. «Я именно там, где мне нужно быть — в объятиях человека, который меня искренне любит», — рассказала DailyMailTV  Памелла в эксклюзивном интервью.

На фанатском сайте звезды «Спасателей Малибу» появились потрясающие свадебные фотографии ее элегантного белого платья, длинной вуали и резиновых сапог Hunter. У пары была простая свадьба без родных и друзей, но они сказали, что получили полное благословение.

«Я вышла замуж на собственности, которую купила у своих бабушек и дедушек 25 лет назад, здесь поженились мои родители, и они все еще вместе. Я чувствую, что цикл завершился», — рассказала звезда. Относительно того, планируют ли молодожены провести медовый месяц после снятия ограничений на поездки, Памела заявила: «Каждый день — наш медовый месяц».

Стоит отметить, что с платьем невеста во время свадебной фотосессии обошлась довольно жестоко. Белоснежный шлейф тянулся по мокрой траве. Но счастливые влюбленные не замечают таких мелочей. Однако невеста не стремится делиться своими эмоциями с журналистами. Она говорит, что этот год идет за семь.

Традиционная свадьба в Ледисмите, глухой рыбацкой деревушке, проходила на заднем дворе обширного загородного поместья, которое Андерсон купила у своих бабушек и дедушек. Она росла в этом районе, пока не попала в журнал Playboy и не переехала в Лос-Анджелес. Неся небольшой букет из розовых и белых роз, Памела выглядела легко элегантно в простом платье. В то же время жених был одет более небрежно — в черные брюки и белую рубашку.

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