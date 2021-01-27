Чт, 28.01.2021
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ВИДЕО ⟩ Работники тартуского магазина в шоке от своего нового постоянного клиента

Удивление. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В январе во дворе магазина Puumarket в Тарту несколько раз замечали бегающую рысь, пишет Lemmik со ссылкой на Эстонское общество охотников.

По словам клиента Puumarket, в магазине есть укромные места в подставках для товара, проходы под который есть со всех сторон - там сначала и спряталась рысь.

Она двигалась мне навстречу, но потом развернулась и спряталась под подставкой, откуда наблюдала за ситуацией. Создалось впечатление, что это довольно молодое животное,-

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- рассказал клиент.

По его словам, рысь может все еще оставаться неподалеку, потому что около недели назад один из работников видел, как она гналась за зайцем.

Зайцы в том районе - обычное дело, также там можно увидеть лис и ласок,

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- пояснил он.

Департамент окружающей среды оповещен о животном, и они настоятельно рекомендуют не вмешиваться и позволить рыси переместиться в другое место.

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