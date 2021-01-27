ВИДЕО ⟩ Работники тартуского магазина в шоке от своего нового постоянного клиента
В январе во дворе магазина Puumarket в Тарту несколько раз замечали бегающую рысь, пишет Lemmik со ссылкой на Эстонское общество охотников.
В январе во дворе магазина Puumarket в Тарту несколько раз замечали бегающую рысь, пишет Lemmik со ссылкой на Эстонское общество охотников.
По словам клиента Puumarket, в магазине есть укромные места в подставках для товара, проходы под который есть со всех сторон - там сначала и спряталась рысь.
- рассказал клиент.
По его словам, рысь может все еще оставаться неподалеку, потому что около недели назад один из работников видел, как она гналась за зайцем.
- пояснил он.
Департамент окружающей среды оповещен о животном, и они настоятельно рекомендуют не вмешиваться и позволить рыси переместиться в другое место.
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