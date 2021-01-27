ВИДЕО ⟩ Работники тартуского магазина в шоке от своего нового постоянного клиента

По словам клиента Puumarket, в магазине есть укромные места в подставках для товара, проходы под который есть со всех сторон - там сначала и спряталась рысь.

Она двигалась мне навстречу, но потом развернулась и спряталась под подставкой, откуда наблюдала за ситуацией. Создалось впечатление, что это довольно молодое животное,- 21

- рассказал клиент.

По его словам, рысь может все еще оставаться неподалеку, потому что около недели назад один из работников видел, как она гналась за зайцем.

Зайцы в том районе - обычное дело, также там можно увидеть лис и ласок, 21

- пояснил он.

Департамент окружающей среды оповещен о животном, и они настоятельно рекомендуют не вмешиваться и позволить рыси переместиться в другое место.