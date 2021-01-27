ФОТО ⟩ Собака стрелка на Таллиннском автобусном вокзале ждет хозяина в приюте

Полиция задержала нарушителя общественного порядка - гражданина Швеции - вчера, 26 января, и доставила находящуюся с ним собаку в Таллиннский приют для животных.

Представитель приюта Марго рассказала, что собака очень дружелюбная. У животного есть чип, но, по словам Марго, оно не принадлежит мужчине, задержанном на автобусном вокзале.

Сотрудники приюта неоднократно пытались связаться с человеком, указанным владельцем собаки, чтобы он мог забрать животное, но его телефон был выключен.

Пока собака под нашей опекой. У хозяина есть две недели, чтобы ее забрать. 260

Пока неизвестно, как и почему собака была с мужчиной, использовавшим предмет, похожий на оружие.

Я не знаю, при каких обстоятельствах эта собака оказалась в руках другого человека - возможно, это брошенное животное, 260

- сказала Марго.

Собака метис, девочка, черного цвета, среднего роста и ей больше пяти лет.