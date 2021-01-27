Чт, 28.01.2021
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ФОТО ⟩ Собака стрелка на Таллиннском автобусном вокзале ждет хозяина в приюте

Varjupaika toodud koer. ФОТО: Tallinna loomade varjupaik

В Таллиннском приюте для животных ждет хозяина собака, которая была вместе с мужчиной, сделавшем выстрел из стартового пистолета в асфальт на Таллиннском автобусном вокзале, после того, как его не пустили в автобус вместе с животным, пишет Lemmik.

Полиция задержала нарушителя общественного порядка - гражданина Швеции - вчера, 26 января, и доставила находящуюся с ним собаку в Таллиннский приют для животных.

Представитель приюта Марго рассказала, что собака очень дружелюбная. У животного есть чип, но, по словам Марго, оно не принадлежит мужчине, задержанном на автобусном вокзале.

Сотрудники приюта неоднократно пытались связаться с человеком, указанным владельцем собаки, чтобы он мог забрать животное, но его телефон был выключен.

Пока собака под нашей опекой. У хозяина есть две недели, чтобы ее забрать.

Пока неизвестно, как и почему собака была с мужчиной, использовавшим предмет, похожий на оружие.

Я не знаю, при каких обстоятельствах эта собака оказалась в руках другого человека - возможно, это брошенное животное,

- сказала Марго.

Собака метис, девочка, черного цвета, среднего роста и ей больше пяти лет.

Патруль Кесклиннаского отделения полиции получил вызов высшего приоритета на автобусный вокзал. 32-летний мужчина попытался зайти в автобус с собакой без намордника, после чего достал из рюкзака стартовый пистолет и выстрелил в асфальт. К счастью, никто не пострадал.

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