ФОТО ⟩ Джо Байден вернул в Белый дом замечательную традицию, которую Трамп не соблюл

Дональд Трамп был первым президентом за более чем сто лет, который не брал домашних животных в Белый дом. Однако Джо Байден решил продолжить давнюю традицию, и вместе с ним в Белый дом переехали две собаки.
Вместе с Байденом в Белом доме обосновались немецкие овчарки по кличке Чамп (в переводе с английского чемпион, победитель, сокращение от слова champion) и Майор. Собаки быстро собрали десятки тысяч поклонников в социальных сетях, пишет BBC.
Собаки в полной мере наслаждаются жизнью в Белом доме! Так Чамп расположился в новой собачьей подстилке рядом с камином, а Майор полюбил бегать по южной лужайке Белого дома.
Чамп появился в жизни Байдена в 2008 году, когда Джо избрали вице-президентом. А десять лет спустя Майора забрали из приюта.
Майор также стал первой собакой, живущей в Белом доме, которую забрали из приюта.