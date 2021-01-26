ФОТО ⟩ Джо Байден привел в Белый дом своих собак

Первая леди США Джилл Байден ведет одну из своих собак, Чампа, по прибытии из Делавэра в Белый дом, 24 января 2021 года. ФОТО: WHITE HOUSE/

Вместе с Байденом в Белом доме обосновались немецкие овчарки по кличке Чамп (в переводе с английского чемпион, победитель, сокращение от слова champion) и Майор. Собаки быстро собрали десятки тысяч поклонников в социальных сетях, пишет BBC.

Первая леди США Джилл Байден гладит одну из своих собак - Чампа. Немецкая овчарка член семьи с 2008 года. ФОТО: WHITE HOUSE/

Собаки в полной мере наслаждаются жизнью в Белом доме! Так Чамп расположился в новой собачьей подстилке рядом с камином, а Майор полюбил бегать по южной лужайке Белого дома.

Майор, одна из семейных собак президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, исследует Южную лужайку после прибытия из Делавэра в Белый дом в Вашингтоне. Пес присоединился к семье в 2018 году. ФОТО: WHITE HOUSE/

Чамп появился в жизни Байдена в 2008 году, когда Джо избрали вице-президентом. А десять лет спустя Майора забрали из приюта.

Майор также стал первой собакой, живущей в Белом доме, которую забрали из приюта.