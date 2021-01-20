Чт, 21.01.2021
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GOOGLE MAPS ⟩ Пока народ Эстонии борется с короной и безработицей, эти страны уже полностью победили вирус

Теперь подробнее о коронавирусе можно узнать в Google Maps. ФОТО: Kuvatõmmis/ Google Maps

Пока в Эстонии растет безработица, коронавирусу нет конца и края, в мире уже есть страны, полностью победившие эту заразу. Теперь в Google Maps каждый может проследить за распространением Covid-19 в мире. И если в Прибалтике уровень заражения коронавирусной инфекцией остается одним из самых высоких в Европе, то есть страны, где за неделю не добавилось ни одного заболевшего. Это Китай, Гренландия и Австралия! 

Как пишет портал Tervis, в Эстонии количество заразившихся на 100 тысяч человек за неделю составляет 35,9. В Швеции данный показатель равне 40,9, а в США - 61,7. В Латвии - 43,9, а в Литве - 37,2. 

ФОТО: Kuvatõmmis/ Google Maps

К нулю сейчас близится Таиланд с показателем 0,3 на 100 тысяч человек и Южная Корея - 0,9. 

ФОТО: Kuvatõmmis/ Google Maps

Согласно данным Google Maps, не только названные в начале материала страны могут похвастаться нулевым показателем заболеваемости на 100 тысяч человек, помимо Китая, Гренландии, Австралии есть еще Новая Зеландия, Вьетнам и Папуа-Новая Гвинея. 

ФОТО: Kuvatõmmis/ Google Maps

 

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