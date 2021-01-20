GOOGLE MAPS ⟩ Пока народ Эстонии борется с короной и безработицей, эти страны уже полностью победили вирус

Пока в Эстонии растет безработица, коронавирусу нет конца и края, в мире уже есть страны, полностью победившие эту заразу. Теперь в Google Maps каждый может проследить за распространением Covid-19 в мире. И если в Прибалтике уровень заражения коронавирусной инфекцией остается одним из самых высоких в Европе, то есть страны, где за неделю не добавилось ни одного заболевшего. Это Китай, Гренландия и Австралия!