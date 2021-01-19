Ради здоровья! Православные таллиннцы окунулись в ледяную воду

Нырнуть на Крещение в Таллинне можно было в разных районах города. Мы выбрали прорубь, которую ежегодно обустраивает для купания клуб моржей «Харку». Кто-то погружается в ледяную воду с верой в Бога и целебные свойства, кто-то бросает себе вызов в поисках экстрима.

«Свеженько, очень хорошо, – делится ощущениями Евгений Цыганов, вылезая из проруби. – В свежем теле – здоровый дух! Всем рекомендую, ободряет!» 42

Евгений – купальщик со стажем. Окунание в прорубь на Крещение стало для него любимой традицией еще десять лет назад. Житель Таллинна решил не отказываться от нее даже во время пандемии. Минувшей ночью Евгений с товарищами по духу уже искупался в Пирита, а днем специально для нас вновь зашел в ледяную воду, но уже в Харку. Говорит, что так получает адреналин. В то же время верит в очищение –сакральный смысл купаний на Крещение.

Крещенские купания на озере Харку. Евгений Цыганов и Светлана Карабут ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Это только когда на вас пуховик и шапка-ушанка, кажется, что -2° С – не так уж и холодно, а вода +1 – парное молоко. Когда оказываешься на берегу в одних лишь плавках, картина совсем иная. Евгений не геройствует: признается, что мерзнет, как все нормальные люди, просто после купания насухо вытирается и согревается горячим чаем с имбирем и корицей.

Впрочем, залезал Евгений в прорубь и в двадцатиградусный мороз. Говорит, что не так страшен холод, гораздо хуже, когда на улице пронизывающий ветер.

Смотрите видеорепортаж, в котором житель Таллинна делится советами успешного зимнего купания с теми, кто не решился окунуться в прорубь в этом году, но обязательно собирается в следующем.