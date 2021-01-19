ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Суррогатная мать родила сына умершей Юлии Началовой

В Сети появился анонс нового выпуска передачи «Док-Ток» журналистки Ксении Собчак, снятый к юбилею певицы Юлии Началовой. К создателями программы попали уникальные аудиосообщения, которые записывала певица, находясь в больнице. В сообщениях слышаться о ослабший голос Юлии Началовой, она жалуется на боль в теле из-за подагры и повышенной температуры. Одно из аудиосообщений было записано за 8 дней до смерти. «Поднялась температура 39, я без памяти, меня на носилках... В реанимации хотели чистить-резать ногу. Я очень хочу восстановиться скорее».

Недавно стало известно, что уже после смерти у Юлии Началовой появился сын. Незадолго до смерти певица стала встречаться с судьей Вячеславом Кудрей. У них были большие планы на жизнь, пара хотела завести малыша, но Юлия не могла выносить ребенка из-за проблем со здоровьем.

После смерти певицы остался ее биоматериал, которым и воспользовался Вячеслав. Ребенка выносила и родила суррогатная мать. Известно, что малыш живет со своим отцом, часто навещает родителей Юлии и ее старшую дочку Веру Алдонину, которая теперь живет со своим отцом Евгением Алдониным и его новой семьей. По слухам, малыш очень похож на Юлию.