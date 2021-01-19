ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Суррогатная мать родила сына умершей Юлии Началовой
Одно из аудиосообщений было записано за восемь дней до смерти, пишет mk.ru.
Одно из аудиосообщений было записано за восемь дней до смерти, пишет mk.ru.
В Сети появился анонс нового выпуска передачи «Док-Ток» журналистки Ксении Собчак, снятый к юбилею певицы Юлии Началовой. К создателями программы попали уникальные аудиосообщения, которые записывала певица, находясь в больнице. В сообщениях слышаться о ослабший голос Юлии Началовой, она жалуется на боль в теле из-за подагры и повышенной температуры. Одно из аудиосообщений было записано за 8 дней до смерти. «Поднялась температура 39, я без памяти, меня на носилках... В реанимации хотели чистить-резать ногу. Я очень хочу восстановиться скорее».
Недавно стало известно, что уже после смерти у Юлии Началовой появился сын. Незадолго до смерти певица стала встречаться с судьей Вячеславом Кудрей. У них были большие планы на жизнь, пара хотела завести малыша, но Юлия не могла выносить ребенка из-за проблем со здоровьем.
После смерти певицы остался ее биоматериал, которым и воспользовался Вячеслав. Ребенка выносила и родила суррогатная мать. Известно, что малыш живет со своим отцом, часто навещает родителей Юлии и ее старшую дочку Веру Алдонину, которая теперь живет со своим отцом Евгением Алдониным и его новой семьей. По слухам, малыш очень похож на Юлию.
Факт рождения ребенка долго скрывался, близкие погибшей певицы не хотели привлекать внимание к ребенку. О том, что у Вячеслава родился сын уже от умершей возлюбленной, стало известно Super.ru.