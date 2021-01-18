ТОП-4 зодиакальных пары, которых ждет расставание в 2021 году

Раки и Близнецы

Раки — тихие и семейные люди, а двойственность Близнецов заставляет их постоянно метаться. Раки плохо переносят жесткую позицию партнера по разным вопросам, а их чувствительность раздражает Близнецов.

В то время, как Рак мечтает свить уютное семейное гнездышко, проводить вечера вместе и планировать свадьбу, Близнецы еще не нагулялись. Даже если такая пара изначально начала отношения, долго они не продлятся.

Расставание может быть болезненным — особенно для Раков, — но необходимым шагом.

Скорпионы и Весы

Скорпионы — упрямые и страстные личности, а Весы — куда более уравновешенные и спокойные. Хотя Скорпионы очень верны выбранному партнеру, терпеть их болезненную ревность и обидчивость сможет не каждый. И представители знака Весов — не из их числа.

Вероятно, оба в паре думают о расставании, но не хотят брать инициативу в свои руки. Если задуматься, то отношения Весов и Скорпионов являются весьма токсичными, в какой-то момент партнеров связывает только постель.

Примирение возможно, но нужно научиться договариваться и идти на компромисс. Однако куда более вероятно расставание.

Стрельцы и Тельцы

2021 год может стать роковым для пары Стрельца и Тельца. Причина — в накопившейся усталости друг от друга. Стрельцы не хотят остепениться, ходят на сторону, устраивают ссоры. А прагматичные Тельцы теперь не могут такого «свободолюбия».

Требования друг к другу не изменятся, ведь пойти против своей натуры оба знака не в состоянии. Так что расставание поможет сберечь силы и даст стимул искать нового, подходящего партнера.

Козероги и Львы

В свое время Льва — короля астрологического круга — и Козерога свело их стремление быть лучшими во всем. Честолюбие и амбиции, стремление хорошо зарабатывать и преумножать свое богатство похвально, особенно для будущей семьи.

Но как только первая страсть проходит, на место любви приходит настоящее соперничество. Каждый стремится доказать, что он успешнее. Желание доминировать в отношениях заканчивается ссорами, обидами и полным непониманием.