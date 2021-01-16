Умер известный эстонский актер Тийт Лиллеорг

«Он был как солнце, пока не пришла эта ужасная корона», - сказала вдова Алла Лиллеорг.

Положительный тест на коронавирус актер получил в начале декабря прошлого года, его лечение длилось неделями. Вдова и дочь умершего очень признательны медикам, которые сделали все, что смогли, но чуда, к сожалению, так и не произошло.

Тийт Лиллеорг - эстонский актер театра, кино и телевидения, соучредитель и директор танцевальной школы Ida. Тийт Лиллеорг родился в Тарту, его отец был журналистом, а мать - сопрано и музыкантом Хельгой Лиллеорг. Лиллеорг рос вместе с театром, так как его мать выступала хоровой певицей, солисткой, концертмейстером и педагогом в театре Ванемуйне в Тарту. С 1961 по 1963 год учился актерскому мастерству в Таллиннской государственной консерватории (ныне Эстонская академия музыки и театра), а с 1966 по 1968 - в Ленинградской консерватории.

С 1967 по 1976 год он работал актером и руководителем производства в театре «Ванемуйне» в Тарту, а с 1976 по 1980 год он был администратором театра. С 1980 по 1992 год, а затем в 1994 году он вернулся на сцену в качестве актера театра «Ванемуйне».