Пт, 15.01.2021
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ВИДЕО ⟩ Лишние килограммы тают на глазах! Как худеют сотрудники Limon.ee после новогодних праздников?
Полезно для жизни!

Не все в редакции Limon.ee и Krasotka.ee ели оливье в новогоднюю ночь и запивали его игристым, но в форме после праздников хотят быть все. Пока тренажерные залы закрыты, наш дружный коллектив решил устроить групповую тренировку прямо в офисе. 

Эти упражнения вы можете делать хоть каждый рабочий день без особого отрыва от производства. Приседайте, отжимайтесь, практикуйте гусиный шаг, бегайте по лестнице, отыщите в своем офисе стол для игры в пинг-понг и массажное кресло. Поверьте, если вы начнете активно упражняться каждый день, коллеги вас поддержат и с радостью присоединятся. Даже 30 минут тренировок за рабочую смену уже существенно улучшат ваше настроение и самочувствие, а также мотивируют не останавливаться на достигнутом. Также почти в каждом офисе есть кулер с водой, не забывайте активно пить жидкость! 

Смотрите наше забавное видео, повторяйте за работниками Limon.ee и будьте здоровы! В ролях: спортивные репортеры - Ксения Васильева, Лиана Турпакова, Эдгар Гергель и Виктор Любарец, за кадром - оператор Константин Седнев.

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