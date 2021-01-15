ВИДЕО ⟩ Лишние килограммы тают на глазах! Как худеют сотрудники Limon.ee после новогодних праздников?

Эти упражнения вы можете делать хоть каждый рабочий день без особого отрыва от производства. Приседайте, отжимайтесь, практикуйте гусиный шаг, бегайте по лестнице, отыщите в своем офисе стол для игры в пинг-понг и массажное кресло. Поверьте, если вы начнете активно упражняться каждый день, коллеги вас поддержат и с радостью присоединятся. Даже 30 минут тренировок за рабочую смену уже существенно улучшат ваше настроение и самочувствие, а также мотивируют не останавливаться на достигнутом. Также почти в каждом офисе есть кулер с водой, не забывайте активно пить жидкость!