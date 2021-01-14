ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дело в шляпе: коалиция продолжится и без Хельме. По старой ли моде?

Мало у кого остаются сомнения в том, что председатель Партии реформ Кая Каллас станет новым премьер-министром Эстонии и тогда мы впервые сможем наблюдать за историческим моментом: страной будут управлять две женщины. И журналисты светской прессы, наконец, вздохнут с облегчением, можно будет писать про наряды сразу же двух женщин-политиков.
Не будем откладывать это приятное занятие на потом, приступим незамедлительно!
В эти дни у Каи Каллас много работы - переговоры с центристами, встречи с президентом страны Керсти Кальюлайд и, конечно же, бесконечные интервью в СМИ. Вчера Каллас прямо взорвала соцсети снимком, где ее запечатлели в бордовом пальто и такого же цвета шляпе. Но раньше на публике часто появлялся в шляпе лишь Хельме старший, он даже успел стать интернет-мемом. Неужели Кая Каллас решила посоревноваться с ним в номинации: «Лучшая шляпа года»? Но, стоп, с кем тогда соревнуется Керсти Кальюлайд? Оба дня каждый ее новый наряд лучше другого. Улыбка на лице не дает гражданам усомниться в том, что глава ЭР впервые за последний год очень счастлива. А такие эксклюзивные и яркие платья для серых эстонских трудовых будней - это просто потрясающе! Последний писк моды!
Ратас подает в отставку, на двоих с президентом Кальюлайд на них прямо все цвета далеко не эстонского флага - белый, синий и красный. Смотрите!
Кая Каллас 12 и 13 января везде появлялась в темно-бордовом пальто и такого же цвета шляпе, которая очень напоминает нам о Хельме-старшем.
Сегодня утром на встречу с Каей Каллас президент Эстонии Керсти Кальюлайд надела элегантное оливковое платье