ГАЛЕРЕЯ ⟩ Дело в шляпе: коалиция продолжится и без Хельме. По старой ли моде?

В эти дни у Каи Каллас много работы - переговоры с центристами, встречи с президентом страны Керсти Кальюлайд и, конечно же, бесконечные интервью в СМИ. Вчера Каллас прямо взорвала соцсети снимком, где ее запечатлели в бордовом пальто и такого же цвета шляпе. Но раньше на публике часто появлялся в шляпе лишь Хельме старший, он даже успел стать интернет-мемом. Неужели Кая Каллас решила посоревноваться с ним в номинации: «Лучшая шляпа года»? Но, стоп, с кем тогда соревнуется Керсти Кальюлайд? Оба дня каждый ее новый наряд лучше другого. Улыбка на лице не дает гражданам усомниться в том, что глава ЭР впервые за последний год очень счастлива. А такие эксклюзивные и яркие платья для серых эстонских трудовых будней - это просто потрясающе! Последний писк моды!