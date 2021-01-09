Будущая королева? ⟩ Кейт Миддлтон исполнилось 39 лет: как она выглядела во времена своей юности

В Сеть попали фото из жизни герцогини Кембриджской до замужества с принцем Уияльмом. Как можно понять по снимкам, с тех времен Кейт очень изменилась: стала серьезнее и начала тщательнее относиться к повседневному стилю.

До того, как появилась Кэтрин, герцогиня Кембриджская, жила была Кейт Миддлтон, на тот момент 19-летняя студентка колледжа в Сейнт-Эндрюсе. Известно, что она и принц Уильям впервые познакомились в холле, когда жили в доме Святого Сальватора, но именно момент обнажения кожи Кейт на школьном благотворительном показе мод зажег их роман. В 2002 году Миддлтон, которая отмечает сегодня свое 39-летие, на подиуме надела прозрачное черно-золотое шелковое платье за 40 долларов с бирюзовыми полосками, пишет портал Crfashionbook.com.

Как гласит история, Уильям, как сообщается, заплатил 275 долларов, чтобы занять место в первом ряду на шоу Don't Walk 27 марта 2002 года. Миддлтон была приглашена в качестве модели для дефиле в платье от дизайнера Шарлотты Тодд. Когда она спустилась по подиуму в отеле St. Andrews Bay, Уильям повернулся к своему другу Фергусу Бойду и прошептал: «Вау, Фергус, Кейт горяча!»

Кейт Миддлтон в юности ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Впрочем, «правильного» поведения от нее требует королевский этикет. Жене наследника престола нельзя обнажаться на публику и вести себя вызывающе. Кто знает, возможно, оставшись обычной женщиной, Кейт Миддлтон и сейчас бы не заморачивалась при выборе одежды, пишет портал Clutch.

Кейт Миддлтон в юности ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Как видно, изменения в повседневном стиле очевидны:

Кейт Миддлтон: до и после преображения ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua