С открытыми плечами и с новой прической: 71-летняя Алла Пугачева покорила дерзким образом

Советская и российская певица Алла Пугачева не нуждается в особом представлении, ее знают от мала до велика. 71-летняя артистка вызывает бурное обсуждение у СМИ и восхищение у поклонников. В 2009 году она прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности. Народная артистка продолжает радовать своих поклонников эффектными появлениями. Алла Пугачева в этом году отпразднует 72-летие.
Рождественские праздники Примадонна провела в кругу друзей - Александра и Иды Достман, где появилась в эффектном образе, представ в черных штанах и топе с оголенными плечами. Дополняли наряд золотистая сумка и очки. Волосы она убрала в высокую прическу, а макияж был сделан с акцентом на глазах, пишет портал Clutch.
«Алла Борисовна красавица стройная», «Алла Борисовна красавица, любим», «Пугачёва отпад», «Алочка прям красотка!!! Умница!!!», «Алла Борисовна огонь! Обожаю», «Алла Борисовна выше всяких похвал - звезда», - восхитились пользователи Сети.