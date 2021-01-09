С открытыми плечами и с новой прической: 71-летняя Алла Пугачева покорила дерзким образом

Советская и российская певица Алла Пугачева не нуждается в особом представлении, ее знают от мала до велика. 71-летняя артистка вызывает бурное обсуждение у СМИ и восхищение у поклонников. В 2009 году она прекратила гастрольную деятельность, однако не отошла от активной творческой деятельности. Народная артистка продолжает радовать своих поклонников эффектными появлениями. Алла Пугачева в этом году отпразднует 72-летие.