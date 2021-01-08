Украла балахон у Пугачевой: Светлана Лобода вышла на сцену в любимом наряде Примадонны

Светлана Лобода в «балахоне» напоминающем известный эстрадный наряд Аллы Борисовны ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Светлана Лобода в «балахоне» напоминающем известный эстрадный наряд Аллы Борисовны ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Страница Светланы Лободы в Instagram насчитывает более 5 млн фолловеров, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

Отметим, ранее считалось, что преемницей славы Аллы Пугачевой станет ее дочь Кристина Орбакайте. Увы, она не оправдала надежд поклонников Примадонны: Кристина, конечно, достигла кое-каких высот, но повторить успех мамы так и не смогла.

Точку в споре поставила сама Алла Борисовна. На странице Светланы Лободы появилось видео, где Пугачева, указывая на нее, говорит следующее:

«Живи спокойно, страна: у тебя еще одна. Все остальные в тени.. Ну извини!» 1