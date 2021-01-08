Украла балахон у Пугачевой: Светлана Лобода вышла на сцену в любимом наряде Примадонны

В четверг, 7 января, Светлана Лобода опубликовала фото, на котором запечатлена на сцене во время исполнения новой песни moLOko. Для номера певица выбрала голубое многослойное платье оригинального кроя, издалека напоминающее знаменитый «балахон» Аллы Пугачевой, делится портал Clutch.
Страница Светланы Лободы в Instagram насчитывает более 5 млн фолловеров, а ее публикации получают десятки тысяч лайков и сотни комментариев.
Отметим, ранее считалось, что преемницей славы Аллы Пугачевой станет ее дочь Кристина Орбакайте. Увы, она не оправдала надежд поклонников Примадонны: Кристина, конечно, достигла кое-каких высот, но повторить успех мамы так и не смогла.
Точку в споре поставила сама Алла Борисовна. На странице Светланы Лободы появилось видео, где Пугачева, указывая на нее, говорит следующее:
«Живи спокойно, страна: у тебя еще одна. Все остальные в тени.. Ну извини!»