Рассыпать соль и есть с ножа: что будет, если не следовать народным приметам

Мы часто, начиная даже со своего детского возраста, повторяем эти все приметы, которые нам внушают. И это входит в привычку... от этой привычки мы часто не отказываемся,

Кто-то плюет вслед кошке, которая ненароком перешла дорогу, другие же вечером не выносят мусор, чтобы не навлечь на себя беду, а о разбитом зеркале, которое предвещает семь лет неудач или даже смерть, даже и говорить не стоит, пишет Сегодня.