Пн, 4.01.2021
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Рассыпать соль и есть с ножа: что будет, если не следовать народным приметам

Черная кошка. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Кто-то вечером не выносит мусор, кто-то боится черной кошки, перебежавшей дорогу.

Мы часто, начиная даже со своего детского возраста, повторяем эти все приметы, которые нам внушают. И это входит в привычку... от этой привычки мы часто не отказываемся,

– говорит нейробиолог Виктор Крамаренко.

Кто-то плюет вслед кошке, которая ненароком перешла дорогу, другие же вечером не выносят мусор, чтобы не навлечь на себя беду, а о разбитом зеркале, которое предвещает семь лет неудач или даже смерть, даже и говорить не стоит, пишет Сегодня.

Как правило, это происходит с людьми, у которых повышена тревожность. Я бы сказала, такие люди неврастеники. Иллюзия понимания контроля дает нам успокоение,

– утверждает психолог Татьяна Сказкина.

Оказывается, все работает настолько, насколько мы в это верим, и мы в некотором роде материализуем свои мысли. Веря в приметы, мы бессознательно программируем и планируем. Поэтому верить в это или нет – дело каждого. Главное, чтобы ничего не мешало наслаждаться полноценной жизнью.

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