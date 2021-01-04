Рассыпать соль и есть с ножа: что будет, если не следовать народным приметам
Кто-то вечером не выносит мусор, кто-то боится черной кошки, перебежавшей дорогу.
Кто-то вечером не выносит мусор, кто-то боится черной кошки, перебежавшей дорогу.
– говорит нейробиолог Виктор Крамаренко.
Кто-то плюет вслед кошке, которая ненароком перешла дорогу, другие же вечером не выносят мусор, чтобы не навлечь на себя беду, а о разбитом зеркале, которое предвещает семь лет неудач или даже смерть, даже и говорить не стоит, пишет Сегодня.
– утверждает психолог Татьяна Сказкина.
Оказывается, все работает настолько, насколько мы в это верим, и мы в некотором роде материализуем свои мысли. Веря в приметы, мы бессознательно программируем и планируем. Поэтому верить в это или нет – дело каждого. Главное, чтобы ничего не мешало наслаждаться полноценной жизнью.