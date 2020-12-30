Ср, 30.12.2020
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ВИДЕО ⟩ Уличный опрос: где таллиннцы предпочитают отовариваться к Новому году и сколько готовы потратить на подарки во времена коронакризиса

В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство жителей Таллинна и Эстонии отмечают Новый год в семейном кругу дома. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева узнала у жителей Таллинна, в каких магазинах те предпочитают закупаться, и поинтересовалась, на какую примерную сумму народ купил подарки. 

Большинство участников опросы поделились, что предпочитают отовариваться к Новому году в таких магазинах, как Maxima и Rimi. 

Многие отметили, что покупательская корзина подорожала по сравнению с прошлым годом, хотя нашлись и те, которые считают наоборот.

Практически все участники опроса не представляют новогодний стол без традиционных салатов - особенно «Оливье».

Из необычных продуктов и блюд на новогодних столах жителей Таллинна появлялись раки и фаршмак! 

Самая маленькая сумма, которая пошла на подарки у опрошенных составила 10 евро, а самая большая 500. В среднем таллиннцы отдают порядка 200 евро на подарки для родных и близких. 

Смотрите наш эксклюзивный видеорепортаж!

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