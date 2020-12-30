ВИДЕО ⟩ Уличный опрос: где таллиннцы предпочитают отовариваться к Новому году и сколько готовы потратить на подарки во времена коронакризиса

В этом году в связи с пандемией коронавируса большинство жителей Таллинна и Эстонии отмечают Новый год в семейном кругу дома. Репортер портала Limon.ee Ксения Васильева узнала у жителей Таллинна, в каких магазинах те предпочитают закупаться, и поинтересовалась, на какую примерную сумму народ купил подарки.
Большинство участников опросы поделились, что предпочитают отовариваться к Новому году в таких магазинах, как Maxima и Rimi.
Многие отметили, что покупательская корзина подорожала по сравнению с прошлым годом, хотя нашлись и те, которые считают наоборот.
Практически все участники опроса не представляют новогодний стол без традиционных салатов - особенно «Оливье».
Из необычных продуктов и блюд на новогодних столах жителей Таллинна появлялись раки и фаршмак!
Самая маленькая сумма, которая пошла на подарки у опрошенных составила 10 евро, а самая большая 500. В среднем таллиннцы отдают порядка 200 евро на подарки для родных и близких.
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