ВИДЕО ⟩ Чудо спасло выброшенного в мусорном мешке котика

В Ульяновске на линии предсортировки в связанном мешке был обнаружен кот. На него наткнулся сотрудник, когда разрезал мусорный пакет и подготавливал содержимое для дальнейший сортировки.

«К сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются и большая проблема в том, что найти ответственных за содеянное невозможно. – говорит директор регионального оператора «Горкомхоз» Игорь Перфильев. – Кот упитанный, чистый, ухоженный. Видно, что до недавнего времени был чьим-то домашним питомцем. Жестокость людей удивляет. Еще бы немного и мешок с котом мог бы попасть в сепаратор. К счастью, животное не пострадало, но очень напугано».