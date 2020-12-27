ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Какую опасность таит в себе красная икра

По мнению экспертов, опасность икры обусловлена повышенным содержанием соли. Сто грамм продукта содержат десять грамм соли. ВОЗ рекомендует употреблять 4,5 г соли в день, пишет Menslife.com.

Повышенное количество соли плохо влияет на состояние сердца, сосудов, систему пищеварения. Также есть сведения, что соль ослабляет иммунитет и провоцирует аллергические симптомы.

Особенно опасна красная икра, у которой закончился срок годности. Неблагоприятные химические реакции в продукте помимо вышеперечисленных последствий могут плохо повлиять на состояние почек и печени. Также возрастает риск появления ботулизма, который может быть смертельно опасным.

Чтобы снизить риск для здоровья, следует перед покупкой икры проверять срок годности и целостность упаковки. Важно обращать внимание на состав, чтобы в нем не было красителей и усилителей аромата.

Диетологи-нутрициологи рекомендуют употреблять красную икру не чаще 2-х раз в неделю в небольшом количестве. Лучше всего покупать малосольный продукт.