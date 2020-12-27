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ВАЖНО ЗНАТЬ! ⟩ Какую опасность таит в себе красная икра

Икра. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Один из популярных продуктов новогоднего стола – красная икра. Однако так ли она безопасна, как может показаться на первый взгляд? Эксперты рассказали, в каких случаях и почему продукт может нанести вред здоровью.

По мнению экспертов, опасность икры обусловлена повышенным содержанием соли. Сто грамм продукта содержат десять грамм соли. ВОЗ рекомендует употреблять 4,5 г соли в день, пишет Menslife.com.

Повышенное количество соли плохо влияет на состояние сердца, сосудов, систему пищеварения. Также есть сведения, что соль ослабляет иммунитет и провоцирует аллергические симптомы.

Особенно опасна красная икра, у которой закончился срок годности. Неблагоприятные химические реакции в продукте помимо вышеперечисленных последствий могут плохо повлиять на состояние почек и печени. Также возрастает риск появления ботулизма, который может быть смертельно опасным.

Чтобы снизить риск для здоровья, следует перед покупкой икры проверять срок годности и целостность упаковки. Важно обращать внимание на состав, чтобы в нем не было красителей и усилителей аромата.

Диетологи-нутрициологи рекомендуют употреблять красную икру не чаще 2-х раз в неделю в небольшом количестве. Лучше всего покупать малосольный продукт.

Если употреблять малосольную икру в умеренном количестве, организм получит пользу. Согласно ранее проведенным исследованиям, деликатес повышает гемоглобин, положительно влияет на состояние кожи и снижает вероятность развития атеросклероза.

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