ТОТ САМЫЙ ОЛИВЬЕ ⟩ Готовим вкусно и быстро с Limon-ом: назван рецепт главного салата на новогоднем столе у жителей Эстонии

Уверена, в каждой семье есть свой фирменный рецепт салата оливье, по которому его годами готовили мамы и бабушки. В нашей семье тоже есть такой рецепт. Мама готовила оливье один раз в году, и я каждый год ждала этого священного действия и последующего поедания ничуть не меньше, чем подарков и нового фильма на Новый год. Оливье - это праздник, который всегда с тобой. Не представляю новогоднего стола без оливье. Такое просто невозможно, потому что Новый год без этого салата не наступит!

Почему оливье делали только в канун Нового года? Причины просты. Этот салат родом из СССР. В то время был некоторый дефицит продуктов, и, например, зеленый горошек и майонез, столь необходимые для главного салата страны, в любой день было невозможно купить в магазине. А к новогодним праздникам каждый работающий получал продовольсвенный набор, где были и банка зеленого горошка, и майонез, и баночка красной киры, и любимые мандарины, и баночка кофе, и прочие вкусности.

Другая причина - слишком тяжелая пища для летнего периода, когда можно было вволю есть свежие овощи и фрукты. Салат, что и говорить, более чем сытный. Да и глобальных праздников летом не было.

Оливье - процесс трудоемкий. Часто его готовили всей семьей: муж и дети помогали маме резать картошку, огурцы, колбасу, яйца, ведь не только оливье украшает новогодний стол - надо готовить и другие блюда.

Для классического советского салата нам понадобятся

четыре крупных картофелины

три морковки средних размеров

250 г вареной "детской" или "докторской" колбасы (можно схитрить и купить нарезанную)

два яйца

баночка зеленого горошка

несколько соленых огурцов в зависимости от ваших вкусовых пристрастий

пачка майонеза 200 г

Приготовление

Картошку (обязательно в мундире), яйца, морковку отвариваем за день до приготовления салата. Кладем в холодильник и вынимаем оттуда непосредственно перед приготовлением. Очищаем картошку от кожуры, яйца от скорлупы, чистим морковь, если нужно. Начинаем нарезать на кусочки - мелкие или покрупнее. Яйца можно разминать вилкой.

Нарезанные продукты складываем в большую салатную миску.

Режем колбасу или кладем в миску уже нарезанную.

Добавляем зеленый горошек из банки - кому сколько нравится.

Режем соленые огурцы и добавляем в салат. Обычно два огурца придают оливье нужную перчинку и свежесть. Но если хотите больше - не запрещается.

В конце добавляем майонез. Знаю, что некоторые, опасаясь слишком острого вкуса майонеза, разбавляют его со сметаной в пропорции 1:1. Но: сметана на следующий день делает салат водянистым, чего не происходит с майонезом. Класть сметану не было традицией в моей семье. Да и сейчас в магазинах есть майонез с довольно мягким вкусом, как говорится, не вырви глаз.

Все тщательно перемешиваем. Солим по вкусу. Ставим в холодильник, чтобы все составляющие новогоднего салата «спелись» друг с другом для идеального вкуса.

Вообще советские хозяйки делали все, что называется, на глазок. Любите картошку - берите больше картошки, любите яйца - берите не два, а три. То же и с нарезанием продуктов: мелкими кусочками нарезать продукты в салат или крупными - ваш выбор. Как любят ваши домочадцы или как удобно вам! Кто-то вместо колбасы кладет в салат копченую утку, курицу, вареную говядину, вареный язык, кто-то добавляет в оливье мелко нарезанный лук, кому-то нравится украшать салат перышками зеленого лука, третьи мелко-мелко нарезают кислое яблочко для усиления вкуса. Дерзайте! Оригинальный рецепт оливье вообще подразумевал наличие рябчиков и раковых шеек. Но советский оливье не допускал всяких лучков и рябчиков, и таким он был и остается для многих самым вкусным салатом. Я - не исключение!