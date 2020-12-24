Чт, 24.12.2020
Женщина пригласила к себе на втором свидании. Я согласился, но покинул ее дом через 30 минут. Расскажу, что меня смутило СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1
3 мин для прочтения

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ «Он изменил мне в Новый год, теперь всегда праздную в одиночестве»

Новый год. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Исповедь обиженной женщины, которая решила, что лучший праздник — это праздник на одного, пишет wday.ru.

Скоро Новый год. Любимый праздник в кругу семьи и друзей, то-се. А я вот в этот раз его не очень-то и жду. Родители в другом городе, была мысль махнуть к ним, но поберегу. Пандемия, поезда… Зачем лишний риск.

Подруги есть, конечно, как без них. И две лучших, и несколько хороших приятельниц. И замужние, и одинокие. На любой вкус компания найдется. А я ни с теми, ни с другими не хочу праздник отмечать. Посудите сами. Пока я была замужем, нас охотно приглашали к себе друзья, или в ресторан компанией шли на вечеринку. И что? Что бабы, что мужики: подопьют, и начинается… Одинокие подружки чужим мужьям на шею вешаются, мужья эти, не особо стесняясь, тех подружек жмакают, а то и чего посерьезнее. Жены тоже не против в темном углу с кавалерами помиловаться, и притом уж не с родными мужьями. Я не просто так говорю.
 

Именно на новогодней вечеринке застукала своего благоверного в ресторанном, стыдно сказать, туалете с барышней из соседней компании, гулявшей тут же. Мерзость такая… Унижение страшное.

Да, у нас все было давно уже неидеально, но чтобы вот так, по-скотски, практически на моих глазах. И если б только моих. Скандалище был жуткий, конечно. Той женщине что — села в такси и, ухмыляясь, укатила восвояси. А меня кто жалел, а кто и смеялся. Смешно им было.

1
 

Развели нас быстро: квартира моя, детей не нажили. Я в свои 34 осталась завидной невестой. Да только мужиков этих видеть теперь не могу. Противно смотреть на замужнюю подругу Ленку, как она перед своим мужем выстилается. Муж — глава семьи, вышла замуж — слушайся и терпи. Ленка в патриархат ударилась. И вот она перед ним: Васенька, Васенька, а Васенька перегаром дышит, грязными башмаками по чистому полу рассекает, и вообще приходит домой, когда вздумается. Я ей: Лена, ты слепая, что ли, он же гуляет от тебя! А она: своего заведи и умничай, вон мужа-то не удержала. А я себя на свалке, что ли, нашла, держать его! Короче, к Лене с Васькой на Новый год не пойду.

Вера с Любой одинокие, как я. Любка спит и видит, как замуж выскочить. Не была еще, ей кажется, что замужем мед. Детей хочет. Ну это я понимаю, но можно же для себя родить. Кстати, сама не исключаю такой вариант. Вера — разведенка, говорит, что замуж больше не хочет. Ага, помню я, как на прошлый Новый год она рыдала, что годы идут, поезд уходит и все такое. Люба тоже поныть любит. Как это ее, такую умницу и красавицу, никто не оценил до сих пор, не находит брильянт достойной оправы. А у нее ж в глазах два сигнальных огня: «Ну возьми меня!!» Мужики таких обходят стороной. Какой интерес брать то, что само на дороге лежит. В общем, получается, встречать Новый год мне не с кем, да и незачем.
 
Буду соблюдать полную самоизоляцию. Накуплю чего душа пожелает, включу телик, завернусь в новый плед, обложусь своими двумя котиками. А захочу, фотосессию себе устрою. Надену платье, в котором сроду на улицу бы не вышла, оно у меня как раз для фоток лежит. Поставлю камеру на автоспуск и оторвусь!
 
 

И вообще, буду балдеть, как захочу! Никаких тебе потрясений.

Подружкам скажу, что к родителям еду, чтоб не обижались и не приперлись вдруг ночью, с них станется. Пусть рыдают друг у друга на плече, надоели обе со своими «был бы милый рядом». А родителям скажу, что с девчонками отмечаю, чтоб не волновались, что я тут в одиночестве кисну. Им не объяснишь, что я киснуть не собираюсь. «Лиля, когда ты, наконец, найдешь хорошего человека»! Как будто хороший человек — это мандарины в супермаркете. Да и нет их, хороших-то. Но меня это как-то мало волнует. Но в новогоднюю ночь пожелаю все-таки встретить нормального мужика, с которым и Новый год можно встретить, и семью создать.

1
НАВЕРХ
Back