ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ «Он изменил мне в Новый год, теперь всегда праздную в одиночестве»

Исповедь обиженной женщины, которая решила, что лучший праздник — это праздник на одного, пишет wday.ru.
Скоро Новый год. Любимый праздник в кругу семьи и друзей, то-се. А я вот в этот раз его не очень-то и жду. Родители в другом городе, была мысль махнуть к ним, но поберегу. Пандемия, поезда… Зачем лишний риск.
Именно на новогодней вечеринке застукала своего благоверного в ресторанном, стыдно сказать, туалете с барышней из соседней компании, гулявшей тут же. Мерзость такая… Унижение страшное.
Да, у нас все было давно уже неидеально, но чтобы вот так, по-скотски, практически на моих глазах. И если б только моих. Скандалище был жуткий, конечно. Той женщине что — села в такси и, ухмыляясь, укатила восвояси. А меня кто жалел, а кто и смеялся. Смешно им было.
Развели нас быстро: квартира моя, детей не нажили. Я в свои 34 осталась завидной невестой. Да только мужиков этих видеть теперь не могу. Противно смотреть на замужнюю подругу Ленку, как она перед своим мужем выстилается. Муж — глава семьи, вышла замуж — слушайся и терпи. Ленка в патриархат ударилась. И вот она перед ним: Васенька, Васенька, а Васенька перегаром дышит, грязными башмаками по чистому полу рассекает, и вообще приходит домой, когда вздумается. Я ей: Лена, ты слепая, что ли, он же гуляет от тебя! А она: своего заведи и умничай, вон мужа-то не удержала. А я себя на свалке, что ли, нашла, держать его! Короче, к Лене с Васькой на Новый год не пойду.
И вообще, буду балдеть, как захочу! Никаких тебе потрясений.
Подружкам скажу, что к родителям еду, чтоб не обижались и не приперлись вдруг ночью, с них станется. Пусть рыдают друг у друга на плече, надоели обе со своими «был бы милый рядом». А родителям скажу, что с девчонками отмечаю, чтоб не волновались, что я тут в одиночестве кисну. Им не объяснишь, что я киснуть не собираюсь. «Лиля, когда ты, наконец, найдешь хорошего человека»! Как будто хороший человек — это мандарины в супермаркете. Да и нет их, хороших-то. Но меня это как-то мало волнует. Но в новогоднюю ночь пожелаю все-таки встретить нормального мужика, с которым и Новый год можно встретить, и семью создать.