ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ ⟩ «Он изменил мне в Новый год, теперь всегда праздную в одиночестве»

Развели нас быстро: квартира моя, детей не нажили. Я в свои 34 осталась завидной невестой. Да только мужиков этих видеть теперь не могу. Противно смотреть на замужнюю подругу Ленку, как она перед своим мужем выстилается. Муж — глава семьи, вышла замуж — слушайся и терпи. Ленка в патриархат ударилась. И вот она перед ним: Васенька, Васенька, а Васенька перегаром дышит, грязными башмаками по чистому полу рассекает, и вообще приходит домой, когда вздумается. Я ей: Лена, ты слепая, что ли, он же гуляет от тебя! А она: своего заведи и умничай, вон мужа-то не удержала. А я себя на свалке, что ли, нашла, держать его! Короче, к Лене с Васькой на Новый год не пойду.

Вера с Любой одинокие, как я. Любка спит и видит, как замуж выскочить. Не была еще, ей кажется, что замужем мед. Детей хочет. Ну это я понимаю, но можно же для себя родить. Кстати, сама не исключаю такой вариант. Вера — разведенка, говорит, что замуж больше не хочет. Ага, помню я, как на прошлый Новый год она рыдала, что годы идут, поезд уходит и все такое. Люба тоже поныть любит. Как это ее, такую умницу и красавицу, никто не оценил до сих пор, не находит брильянт достойной оправы. А у нее ж в глазах два сигнальных огня: «Ну возьми меня!!» Мужики таких обходят стороной. Какой интерес брать то, что само на дороге лежит. В общем, получается, встречать Новый год мне не с кем, да и незачем.

Буду соблюдать полную самоизоляцию. Накуплю чего душа пожелает, включу телик, завернусь в новый плед, обложусь своими двумя котиками. А захочу, фотосессию себе устрою. Надену платье, в котором сроду на улицу бы не вышла, оно у меня как раз для фоток лежит. Поставлю камеру на автоспуск и оторвусь!