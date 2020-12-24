«Дом-2», где разбиваются сердца: все разводы телешоу

«Завершается самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу… Большой двухчасовой финал шоу выйдет на ТНТ 30 декабря», — сообщила пресс-служба канала. На ТНТ пояснили, что в выпуске от 23 декабря зрители смогут увидеть подробности закрытия шоу.

«Дом-2» задумывался как проект, в котором молодые люди строят свою любовь. Многим это удалось, но не все прошли испытание телекамерами, славой и семейной жизнью, поэтому развелись…

Самый первый развод: Ольга Кравченко и Александр Титов

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Нижегородка Ольга Кравченко была в числе первых новоселов «Дома-2». Девушка приехала на проект за счастьем и очень скоро действительно нашла его в лице москвича Александра Титова. Это была первая пара, сложившаяся на проекте, и ребятам закатили пышную свадьбу в прямом эфире. Но обретенное счастье длилось недолго: буквально через неделю после торжества Александр вынужден был покинуть проект, а верная жена, не пожелав оставаться без любимого, последовала за ним.

Скоро родился сын Вовка, который, как полагала Ольга, укрепит их семью. Но, когда ребенку исполнилось два года, пара перестала жить вместе, а в 2009 году супруги развелись.

«Саша очень мало времени уделял мне и сыну, — вспоминает Ольга. — Если он был не на работе, то с друзьями, и в выходные в том числе. Жил в свое удовольствие и не особо заботился о материальном обеспечении семьи. А я с ребенком везде одна. Мое терпение лопнуло, когда его дома не было три дня. Я уехала домой в Нижний, а он и рад этому. Мне стало понятно, что Саше нужна не семья, а свободная жизнь. Мы расстались. Поначалу он поддерживал отношения с сыном, передавал какие-то деньги, а потом все сошло на нет. И если я за что и благодарна „Дому-2“, то за моего замечательного сына Вовку».

Самый тихий развод: Александр Нелидов и Наталья Павлова

ФОТО: Дом-2

Тихая, спокойная, очень гармоничная пара. Никаких драк, скандалов, публичных выяснений отношений. Александр Нелидов и Наталья Павлова были вторыми участниками телепроекта «Дом-2», сыгравшими свадьбу. Дело было в 2005 году. Но сразу после свадьбы Наталью выгнали из проекта, и супруг ушел за ней. Рассталась пара тоже тихо, без шумихи. Новость о разводе поклонники шоу узнали из блога Павловой.

Самый внезапный развод: Андрей Чуев и Татьяна Киося

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