Без иронии: новогодние фильмы, которые еще не успели вам надоесть

Если от «Иронии» вас уже подташнивает, а от фильма «Один дома» клонит в сон, то в нашем списке вы найдете то, что нужно. Тут вам и драмы, и комедии, и даже, прости Санта, хорроры. Наслаждайтесь новогодними праздниками под необычные фильмы и советуйте их знакомым, которые все еще бьют бокалы под «Голубой огонек».

ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА

Рождество — праздник в первую очередь семейный. Но как быть, если вы со своей половинкой не особо-то верите в ценности брака, а ваши (и его) родители разведены? Забавная история о паре, которая волею случая вынуждена посетить сразу четыре праздника вместо того, чтобы заниматься дайвингом на Фиджи. Советуем фильм тем парочкам, кто словил в этот Новый год настроение Гринча и не очень-то рад тазику оливье и бенгальским огням.

ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС

Самый новогодний из неновогодних фильмов о том, как сильной и независимой женщине справиться с депрессией, поверить в себя, разобраться в отношениях (и о том, как их строить). И вот это все — еще до того, как это стало мейнстримом. Классика. И да, мало кто помнит, что этот фильм рождественский. Чем не повод, чтобы пересмотреть?

КРАМПУС

Много ли вообще существует крутых и качественных новогодних хорроров? Видимо, так же подумали создатели самого жуткого и нетривиального фильма про Рождество и злого Санту, который вместо мужчины с накладной бородой вдруг оказался древним демоном, жаждущим крови. Тут все слова излишни. Рекомендуется тем, кто без ума от хорроров и готов не спать в новогоднюю ночь не только из-за «Голубого огонька», но и от ужаса.

РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ

Совсем свежая новогодняя романтическая комедия, но, как оказалось, способная удивить даже фаната рождественских фильмов. Мать драконов и «тот китаец» из «Джентльменов» Гая Ричи, эльфы, мишура, песни — что еще нужно, чтобы встретить праздники в нужном настроении?

ХРОНИКИ НАРНИИ

Классика фэнтези для всей семьи и лучшая экранизация известного романа Клайва Льюиса вряд ли кем-то рассматривается как картина рождественская. Однако очень даже зря: все происходит в канун этого праздника — как в реальности, так и в самом волшебном мире, сокрытом в платяном шкафу. Так что, если вслушаться в диалоги и представить, что Тильда Суинтон играет Гринча, можно словить нужный рождественский вайб.

НОЭЛЬ

Обычно рождественские мелодрамы, пусть даже самые трагические и безысходные, чудесным образом приходят к заветному хеппи-энду и оставляют хоть какое-то ощущение тепла и возможного светлого будущего в грядущем году. Готовясь смотреть фильм «Ноэль», «оставь надежду всяк входящий». Это однозначно самый депрессивный фильм на тему Рождества, который вы когда-либо видели. Шикарный каст (Пенелопа Крус, Пол Уокер, Сьюзан Сарандон) и интересная форма повествования — единственное, из-за чего не хочется, чтобы этот Новый год стал последним.

ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА

Любимая всеми нами и нашими предками уже в нескольких поколениях история про Щелкунчика рассказана столько раз, что, кажется, была придумана раньше самого Рождества. Но очередная экранизация — с Кирой Найтли, Хелен Миррен и другими звездными актерами — все равно заставляет прильнуть к экрану и переживать приключения героев вновь. И, пожалуй, это лучший вариант знакомства с этим сюжетом для современных детишек.

САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ СЕЗОН

Самый нетрадиционный рождественский фильм, повествующий о девушке, которая планирует сделать предложение своей второй половинке (того же пола). Но оказывается, что ее возлюбленная до сих пор не рассказала своим консервативным родителям, что она лесбиянка. Все это, как нетрудно догадаться, происходит в Рождество.

ПОКА ТЫ СПАЛ

Романтическая и комичная история, сюжет которой разворачивается аккурат в канун Рождества. Фильм о том, насколько сильно может измениться твоя жизнь, пока ты спокойно отсыпаешься в коме (или просто забыл поставить будильник). Сандра Буллок и рождественское чудо тут прилагаются.

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ