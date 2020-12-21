ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Встречаюсь с женщиной три недели: она сказала, какой подарок хочет на Новый год. Решил расстаться

Иногда прихожу в недоумение от запросов людей. Вот просто удивляют их требования, которые не имеют ничего общего с адекватностью. А последней отличилась моя новая подружка, с которой мы встречались всего лишь три недели.

Но затем она показала, что ей на самом деле движет в отношениях, и нам пришлось расстаться.

Дело в том, что я довольно обеспеченный человек. У меня стабильная престижная работа, о которой так мечтают сейчас большинство мужчин. Я давно купил себе квартиру и хорошее авто, а мой статус подчеркивают часы стоимостью, как мой автомобиль, пишет Zen.Yandex.ru.

Ко мне с уважением относятся окружающие, и я без лишней скромности считаю, что полностью соответствую своему положению в обществе.

Мы познакомились с этой женщиной совершенно случайно. Был в рабочей командировке в другом городе и просто прогуливался по вечерней набережной. Там мы и встретились, прошлись вместе, и не могли не обменяться контактами.

В общем, роман начался довольно бурно. И я даже чуть было голову не потерял – так она мне понравилась, настолько красива и интересна в общении была.

Нужно сказать, что сама она из довольно простой семьи. Ютится с родителями в двухкомнатной квартире. Получила высшее образование, устроилась работать бухгалтером в какой-то посредственной фирме. Ну и зарплату получает соответствующую. Но деньги считать она там уж точно научилась.

Это было вот совсем недавно. И как-то при очередной встрече она заявляет мне: «Милый, я так хочу подарок. У меня было мало мужчин, и они вообще были ни на что не годны. То ли дело ты…». И тут я сразу почувствовал какую-то ловушку.

Спрашиваю у нее, мол, что именно она хочет. А она отвечает: «Машину. Пусть недорогую. Лишь бы с салона, чтобы новую. Я же знаю, что для тебя это копейки сущие».

Вот тогда-то мне и стали понятны ее истинные мотивы и вся ее сущность. Как только она поняла, что у меня есть деньги, то сразу же решила нажиться на мне и сама. И я просто ей ответил: «Извини, дорогая, но встречай-ка ты Новый год сама. И пешком ходи – так полезней для здоровья».

Если у женщины через три недели знакомства появляются такие запросы к мужчине, то чего ожидать после? А что будет после вступления в официальный брак? Я терпеть не могу меркантильных особ, а моя новая знакомая оказалась как раз из этой породы.

Это такой тип женщин, которые сначала заглянут в кошелек своему мужчине, а потом начнут выуживать из него все до последнего цента. И им все равно, как эти деньги достаются – главное, пожить на широкую ногу, пока есть такая возможность.

А о разводах с такими женщинами вообще подумать страшно. В судах они заберут последние деньги. И даже совесть не замучит, что все это заработали не сами, а пришли на готовое. Потому разговор с такими женщинами у меня простой – сразу вон из жизни.