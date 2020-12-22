Готовим вкусно и быстро с Limon-ом: делимся рецептом необычного сырного салата за четыре минуты

Его можно приготовить буквально за считанные минуты, а большинство ингредиентов уже имеется в магазине в нарезанном или измельченном виде. Этот салат можно подавать как отдельное блюдо, а еще он может послужить как более вкусная и необычная начинка для ветчинных рулетиков. И поскольку салат можно готовить как на маленькую кампанию, так и на большую, то количество того или иного продукта может отличаться.