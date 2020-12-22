Готовим вкусно и быстро с Limon-ом: делимся рецептом необычного сырного салата за четыре минуты

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил. Представляем вам рецепт аппетитного сырного салата от руководителя портала Limon.ee Эдгара Гергеля.
Его можно приготовить буквально за считанные минуты, а большинство ингредиентов уже имеется в магазине в нарезанном или измельченном виде. Этот салат можно подавать как отдельное блюдо, а еще он может послужить как более вкусная и необычная начинка для ветчинных рулетиков. И поскольку салат можно готовить как на маленькую кампанию, так и на большую, то количество того или иного продукта может отличаться.
Для приготовления нам понадобится:
- 250 граммов тертого сыра,
- консервированная кукуруза (по вкусу),
- чеснок (1-3 головки или по вкусу),
- сухарики (по вкусу),
- 1 огурец,
- укроп,
- пачка майонеза.
Огурец и укроп идут уже в конце для украшения, если вы не любите огурец, можно заменить 1-2 помидорками Черри. Здесь всё идет строго по вкусу, кто-то не любит горох, поэтому кукуруза - удачная замена, но вместо кукурузы может использоваться и горох. Это салат, который будет вкусным в любом случае, с ним можно играть.
Смотрите видеорецепт приготовления салата от Эдгара Гергеля!