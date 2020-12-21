Актриса из «Прекрасной няни» рассказала о здоровье Заворотнюк

Актриса Ольга Прокофьева заявила, что ее коллега по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк идет на поправку, пишет Рамблер. О своей дружбе с Заворотнюк и ее здоровье Прокофьева рассказала в интервью YouTube-шоу «ЛУЧШЕ-ПРАВДУ».
По словам Прокофьевой, они с Заворотнюк близко дружили, когда снимались вместе, и сохранили близкие отношения даже после завершения съемок. «Сохраняется теплая волна от всего прожитого. <…> С Настей пересекались на каких-то фестивалях, всегда всё вспомнили, болтали, потом разбегались к своим детям. У нас остались хорошие приятельские отношения», - подчеркнула актриса.
По ее словам, когда Заворотнюк заболела, ее близкие дали понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами, и попросили не беспокоить. «Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но прекрасно известно, что мы все переживаем. <…> Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку», - заключила она.
Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.
В Институте молекулярной биологии РАН рассказывали, что ученые получили родные клетки опухоли Заворотнюк, размножили их и подобрали вирусы, которые убивают эти клетки. Директор института Александр Макаров отмечал, что ситуация у актрисы не настолько тревожная, чтобы использовать новую технологию.