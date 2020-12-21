Актриса из «Прекрасной няни» рассказала о здоровье Заворотнюк

По словам Прокофьевой, они с Заворотнюк близко дружили, когда снимались вместе, и сохранили близкие отношения даже после завершения съемок. «Сохраняется теплая волна от всего прожитого. <…> С Настей пересекались на каких-то фестивалях, всегда всё вспомнили, болтали, потом разбегались к своим детям. У нас остались хорошие приятельские отношения», - подчеркнула актриса.

По ее словам, когда Заворотнюк заболела, ее близкие дали понять, что она сама хочет справляться со своими проблемами, и попросили не беспокоить. «Поэтому я не любопытствовала, не передавала приветы через подруг, но прекрасно известно, что мы все переживаем. <…> Насте очень повезло, у нее грандиозная семья, любящие вокруг люди. Я очень верю, что сейчас все идет на поправку», - заключила она.

Информация об онкологическом заболевании Заворотнюк - глиобластоме - появилась в 2019 году. Ее близкие подтвердили, что актриса проходит курс лечения, но деталей не раскрыли. Весной 2020-го СМИ сообщили, что ей стало лучше.