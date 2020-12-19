Чт, 31.12.2020
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ВИДЕО ⟩ Только в Эстонии готовят такую вкуснятину: аппетитный новогодний салат и закуски, от которых вы не поправитесь

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Репортер Ксения Васильева покажет, как приготовить новогодний салат с тунцом. А также поделится очень вкусным рецептом божественных закусок! Оба блюда станут настоящим украшением на праздничном столе - ведь они выполнены в новогодней и рождественской палитре!

Пожалуй, самое главное свойство этих блюд, что после них вы точно не будете чувствовать тяжесть в желудке и сможете веселиться всю ночь напролет пока смотрите новогоднее шоу Limon LIVE!

Легкий новогодний салат с тунцом

Ингредиенты

  • 350 г тунца
  • 300 г черри
  • 100 г рукколы

Заправка:

  • 2 ст.л. лимонного сока
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 1 ст.л. горчицы
  • соль
  • перец

Божественные закуски, тающие на языке  

Ингредиенты

  • Помидоры нарезать кружочками 
  • Выложить посередине песто на помидоры 
  • Кубиками выложить фету 
  • Закрепить зубочистками 
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