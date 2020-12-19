ВИДЕО ⟩ Только в Эстонии готовят такую вкуснятину: аппетитный новогодний салат и закуски, от которых вы не поправитесь

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Репортер Ксения Васильева покажет, как приготовить новогодний салат с тунцом. А также поделится очень вкусным рецептом божественных закусок! Оба блюда станут настоящим украшением на праздничном столе - ведь они выполнены в новогодней и рождественской палитре!
Пожалуй, самое главное свойство этих блюд, что после них вы точно не будете чувствовать тяжесть в желудке и сможете веселиться всю ночь напролет пока смотрите новогоднее шоу Limon LIVE!
Легкий новогодний салат с тунцом
Ингредиенты
- 350 г тунца
- 300 г черри
- 100 г рукколы
Заправка:
- 2 ст.л. лимонного сока
- 3 ст.л. растительного масла
- 1 ст.л. горчицы
- соль
- перец
Божественные закуски, тающие на языке
Ингредиенты
- Помидоры нарезать кружочками
- Выложить посередине песто на помидоры
- Кубиками выложить фету
- Закрепить зубочистками