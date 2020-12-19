ВИДЕО ⟩ Только в Эстонии готовят такую вкуснятину: аппетитный новогодний салат и закуски, от которых вы не поправитесь

Репортер Ксения Васильева покажет, как приготовить новогодний салат с тунцом. А также поделится очень вкусным рецептом божественных закусок! Оба блюда станут настоящим украшением на праздничном столе - ведь они выполнены в новогодней и рождественской палитре!



Пожалуй, самое главное свойство этих блюд, что после них вы точно не будете чувствовать тяжесть в желудке и сможете веселиться всю ночь напролет пока смотрите новогоднее шоу Limon LIVE!