Врачи назвали алкогольные напитки, которые не стоит смешивать

Научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина пояснила, что в игристом вине, кроме этилового спирта, присутствуют спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем негативный эффект усиливается и вызывает интоксикацию.

По её словам, после игристого вина можно выпить традиционного. Желательно, чтобы переход был от белого вина к красному, от сухого к сладкому, а не наоборот.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ психиатр-нарколог Евгений Брюн порекомендовал выбирать белое сухое вино. При этом он сделал акцент на необходимости регулировать дозу напитка и соблюдать промежутки между употреблением, сообщает РИА Новости.