У ВАС ОН ЕСТЬ? ⟩ Эстонский психолог рассказала о синдроме Нового года и дала полезные советы, как его избежать

- Подведение итогов, которое обычно делается в декабре, многих не радует. Как не расстраиваться из-за этого?

- Итоги, которые не радуют, это чаще про чьи-то ожидания, а мы точно не можем оправдать их почти никогда. Если мы себе что-то напридумывали, тогда всегда есть вариант подкорректировать цели и создать новый план, с шагами поменьше и пореальнее.

Если ожидания пришли извне, и мы искренне сделали по договоренности все возможное, то в диалоге можно опять же оценить их жизненность и создать при необходимости реальный план действий.

А вот к ожиданиям, к которым мы не имеем никакого отношения, следует относится категорично. Даже, если они исходят от самых близких людей. Авторы этих ожиданий живут в мире сравнений - себя, нас, других, и их внимание настроено на то, что кто-то там извне красивее, успешнее, душевнее. Это их мир, и поддерживать даже самых близких, если так думают, счастья никому не добавит. Все, что мы можем сделать, это не включаться в эти беседы и фокусироваться на том, что сейчас есть хорошо.

- Многие женщины стремятся похудеть к Новому году, потом в праздники дают себе волю, и с нового года опять – похудеть к лету, сбросить накопленные килограммы, у кого они есть. Следует ли откладывать новую жизнь именно на новый год?

- Желание женщины стройнеть и хорошеть – это великолепно. Если это пока проявляется волнообразно и не стало привычкой, то лучше воспринимать это как некую игру и выбирать комфортные цели. Всегда надо понимать, что изменение привычного образа жизни требует перераспределения времени, поэтому начинать что-то в самое быстрое время года – это немного сложно, так как изменение пищевых привычек занимает время. Распробовать новые продукты, научиться готовить иные блюда, объяснить партнерам и семье, что это тоже вкусно, – процесс длительный. Если удалось начать процесс похудения заранее, то новогодняя ночь будет просто днем читмил – плановым нарушением уже привычного нового образа жизни, а потом все продолжится, как прежде, на волне стройности.

Любые изменения лучше начинать с внимательного отношения к себе и меняться медленно, но ежедневно. Стройнеется лучше в удовольствии и при помощи немного детского любопытства. А что будет, если я не съем сегодня этот кусочек? Есть ли что-то еще, что меня порадует и поможет мне стать легче? Пройтись пешком или прокатиться на транспорте? Это наш и только наш выбор, цель которого сделать нашу жизнь комфортнее, а не сравнение себя с кем-то и залипание все в том же синдроме отложенной жизни.

- В декабре мы все тратимся на подарки, зачастую бесполезные. Это угнетает. Есть ли возможность избежать такого настроения угнетенности?