У ВАС ОН ЕСТЬ? ⟩ Эстонский психолог рассказала о синдроме Нового года и дала полезные советы, как его избежать

Вы замечали, что с декабря мы все становимся немножко нервными. Мы словно сами себя подстегиваем и пытаемся до конца месяца сделать то, на что в другое время сроков не ставим. А если ставим, то часто не выполняем и не расстраиваемся.
Мы боимся разрешать себе праздновать, пока не достигнем состояния усталости. Большую часть энергии мы тратим на подготовку к праздничному действу. Затем наступает сам праздник. И часто бывает так, что в сам праздник уже и не нужен, потому что эйфория его предвкушения гораздо сильнее, чем празднование. Радость пропадает. Почему так и как избежать этого состояния?
Особо практичные составляют список дел, которые в обязательном порядке надо переделать до 30 декабря, или список родных и друзей, которым надо купить подарки к Рождеству и Новому году, или список обязательств, ведущих к новой жизни, которая начнется 1 января, а также список продуктов к новогоднему столу. Хочется еще не дойти до физического изнеможения и нервного истощения уже на этом этапе праздничного марафона. Такое состояние психологи называют «синдром Нового года».
Почему он возникает, как его избежать или пережить с минимальными потерями рассказывает психолог Моника Аман.
- Синдром Нового года чаще преследует тех из нас, кому свойственно жить в вечном предвкушении – ждать каникул, окончания рабочей недели, отпуска и постоянно находить нечто, что отделяет от состояния счастья. Это могут быть пара лишних килограммов, жилье получше или более интересная работа. Такое состояние называют еще «синдромом отложенной жизни». Скарлетт О’Хара из «Унесенных ветром» и ее фраза «я подумаю об этом завтра» достаточно точно описывают жизнь в преддверии чуда и хроническое ожидание правильного момента, чтобы начать жить на полную.
Подготовка к Новому году – прекрасная возможность изменить этот сценарий. Есть вариант вновь смертельно устать – бегать по магазинам, делать генеральную уборку и резать салаты, чтобы наконец-то получить вознаграждение в виде подарка и весело проведенной новогодней ночи. Генетическая память многих взрослых людей легко включается в этот проект. Многие запомнили правило: чтобы что-то получить, надо сильно устать.
А можно взять и написать себе новый сценарий на предновогодние дни. Что будет, если мы позволим себе отпраздновать наступление Нового года без усталости и получим подарки, совершенно их не заслужив? Ведь жизнь – это не репетиция волшебного финала, а счастье – это не награда за терпение.
- Что надо делать?
- Пригодится четкий план действий: что поможет нам провести этот день действительно празднично, что мы точно можем сделать заранее, как распределить необходимые дела между всеми участниками вечера или застолья?
- Почему мы в декабре всегда чувствуем себя хуже, чем в остальные месяцы? Откуда идет это стремление успеть все сделать до Нового года?
- В наших широтах декабрь – это самое темное время года, что неизбежно влияет на состояние здоровья. Организм человека находится в более стрессовом состоянии из-за необходимости адаптироваться к холодной погоде и редким лучам солнца, и мы всегда хотим быстрее пережить это время. Отсюда и наше неосознанное желание загрузить себя делами и планами.
В стремлении что-то завершить и обнулиться для чего-то нового, есть свой глубокий смысл, и мы в этом нуждаемся. Другое дело, что иногда это своевременно сделать именно в декабре, а чаще все же разумнее подходить к этому индивидуально.
Самые правильные решения относительно будущего лучше принимать спокойно и взвешенно, чтобы лишний раз не разочаровываться и не ругать себя за невыполнение обещанного себе же на волне ритуального загадывания желаний.
- Подведение итогов, которое обычно делается в декабре, многих не радует. Как не расстраиваться из-за этого?
- Итоги, которые не радуют, это чаще про чьи-то ожидания, а мы точно не можем оправдать их почти никогда. Если мы себе что-то напридумывали, тогда всегда есть вариант подкорректировать цели и создать новый план, с шагами поменьше и пореальнее.
Если ожидания пришли извне, и мы искренне сделали по договоренности все возможное, то в диалоге можно опять же оценить их жизненность и создать при необходимости реальный план действий.
А вот к ожиданиям, к которым мы не имеем никакого отношения, следует относится категорично. Даже, если они исходят от самых близких людей. Авторы этих ожиданий живут в мире сравнений - себя, нас, других, и их внимание настроено на то, что кто-то там извне красивее, успешнее, душевнее. Это их мир, и поддерживать даже самых близких, если так думают, счастья никому не добавит. Все, что мы можем сделать, это не включаться в эти беседы и фокусироваться на том, что сейчас есть хорошо.
- Многие женщины стремятся похудеть к Новому году, потом в праздники дают себе волю, и с нового года опять – похудеть к лету, сбросить накопленные килограммы, у кого они есть. Следует ли откладывать новую жизнь именно на новый год?
- Желание женщины стройнеть и хорошеть – это великолепно. Если это пока проявляется волнообразно и не стало привычкой, то лучше воспринимать это как некую игру и выбирать комфортные цели. Всегда надо понимать, что изменение привычного образа жизни требует перераспределения времени, поэтому начинать что-то в самое быстрое время года – это немного сложно, так как изменение пищевых привычек занимает время. Распробовать новые продукты, научиться готовить иные блюда, объяснить партнерам и семье, что это тоже вкусно, – процесс длительный. Если удалось начать процесс похудения заранее, то новогодняя ночь будет просто днем читмил – плановым нарушением уже привычного нового образа жизни, а потом все продолжится, как прежде, на волне стройности.
Любые изменения лучше начинать с внимательного отношения к себе и меняться медленно, но ежедневно. Стройнеется лучше в удовольствии и при помощи немного детского любопытства. А что будет, если я не съем сегодня этот кусочек? Есть ли что-то еще, что меня порадует и поможет мне стать легче? Пройтись пешком или прокатиться на транспорте? Это наш и только наш выбор, цель которого сделать нашу жизнь комфортнее, а не сравнение себя с кем-то и залипание все в том же синдроме отложенной жизни.
- В декабре мы все тратимся на подарки, зачастую бесполезные. Это угнетает. Есть ли возможность избежать такого настроения угнетенности?
- Этот год несколько изменил традиционную динамику. Раньше год подытоживался дополнительными бонусами и премиями, которые было легче потратить на всякую всячину, да и подарки компенсировали всю ту же идею отложенной радости.
В этом году многие бывали дома гораздо чаще и это обратило внимание на истинные желания наших близких людей. Мы смогли вновь познакомиться друг с другом. Ведь подарок – это часто не вещь первой необходимости, хотя и она может порадовать, а нечто, что рассказывает свою отдельную историю и остается в памяти надолго.
Большие семьи и компании сегодня все чаще обращаются к лотереям и розыгрышам подарков. Например, заранее вытаскивается имя человека, которому мы делаем подарок, и тогда каждый дарит подарок кому-то одному, но получают подарки все. Иногда полезно оговорить сумму подарка, приемлемую для всех.
Предновогодний ажиотаж может провоцировать непредвиденные траты. Тут уж ничего не поделаешь, этот факт необходимо принять, но это может быть прекрасным поводом посмотреть вперед и распланировать бюджет без чувства сожаления и вынужденной экономии – возвращение в прекрасные будни объективно стоит дешевле.
- Как избежать синдрома Нового года, не впадать в зависимость от этого праздника?
- Нужно помнить, что все подарки мы уже точно заслужили, и мы не обязаны отдавать взамен то, чего не хотим или не можем отдать. Всегда задавать себе вопрос: «зачем и ради чего я это делаю, как это добавляет радости в мою жизнь?»
- Как ты думаешь, тот факт, что с каждым годом улицы, магазины украшаются все раньше, призывы к празднованию и покупке подарков звучат все раньше, действует на нервы отрицательно?
- Любой информационный шум, отвлекающий нас от себя, действует на нас и наши нервы не самым благоприятным образом. В этом году чувства людей обострены. Мы проживали время, когда между нами выросли границы и дистанция. Поэтому все ставшие уже традиционными способы завлечь некой поверхностной мишурой, раздражают даже самых больших циников.
Мы хотим чего-то настоящего, и оно разное для каждого. Возможно, не все это могут описать, но, прикрыв глаза на мгновение, мы можем примерить на себя каждый приходящий на ум вариант. Мое это или не мое? «Не мое» можно забыть сразу, а над остальными вариантами немного поразмыслить – прекрасный ритуал на каждый день
- Проснувшись в новом году, у нас может появится ощущение, как у Золушки после бала: праздник закончился, карета превратилась в тыкву, туфли потеряны и неизвестно, узнает ли нас принц без макияжа. Новогодняя ночь прошла, чуда не случилось. Как жить дальше?
- Первоочередная задача любого человека – это прийти в норму и вернуть бодрость духа, а для этого важны соли калия, натрия и магния. Все это содержится в минеральной воде, которую лучше приобрести заранее. Потом уже можно приниматься за клюквенный морс, свежий, но некрепкий кофе, какао или травяные чаи. Хороши будут водные процедуры, легкая пища и прогулка. В первые новогодние дни лучше позволить себе хорошо отоспаться. Во время глубокого сна вырабатывается гормон роста соматропин, что улучшает обмен веществ и помогает нам избавиться от лишних килограммов.
Если вам кажется, что все прошло не так, как хотелось, то постарайтесь не обижаться на себя и всех. Это наше эхо из детства. Наверняка все прошло наилучшим образом, да и впереди целый год, в котором будет еще много прекрасного и интересного.
Входите в Новый год плавно и не планируйте на первую неделю ничего глобального. Представьте себе, как спортсмены разминаются перед соревнованиями, и действуйте так же.
Когда почувствуете, что жизнь налаживается, – составьте план действий на январь и не забудьте включить в него небольшие приятные моменты для себя. Это не обязательно что-то затратное: почитать книгу, принять ванну, посмотреть бесплатный мастер-класс на ютубе, погулять или просто полежать, не упрекая себя в лени и бездействии. Радость тоже важно планировать.