Готовим вкусно и быстро с Limon-ом: простейший рецепт аппетитной запеченной картошки

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Репортер Виктор Любарец покажет, как приготовить запеченную картошку с начинкой. Секретом быстрого запекания картошки в микроволновой печи поделилась известная телеведущая Юлия Календа. Оказывается, это так просто и быстро!
Для приготовления этого блюда вам понадобится:
- картофель
- ветчина
- тертый сыр
- соленый огурец
- майонез
- соль, перец по вкусу
- зелень
Ингредиенты для этой закуски обойдутся совсем недорого. Блюдо легкое в приготовлении и вкусное.
Приятного аппетита!