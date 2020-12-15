Вт, 29.12.2020
Огромное сердце на отеле Viru тронуло таллиннцев до глубины души СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1 мин для прочтения

ВИДЕО ⟩ Готовим картошку в мундире с сыром и ветчиной за считанные минуты: рецепт для жителей Эстонии!

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Репортер Виктор Любарец покажет, как приготовить запеченную картошку с начинкой. Секретом быстрого запекания картошки в микроволновой печи поделилась известная телеведущая Юлия Календа. Оказывается, это так просто и быстро! 

Для приготовления этого блюда вам понадобится:

  • картофель
  • ветчина
  • тертый сыр
  • соленый огурец
  • майонез
  • соль, перец по вкусу
  • зелень

Ингредиенты для этой закуски обойдутся совсем недорого. Блюдо легкое в приготовлении и вкусное.

Приятного аппетита!

НАВЕРХ
Back