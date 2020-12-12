ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Самая вкусная закуска на новогоднем столе - аппетитная брускетта с грибами и сыром

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee! Показываем наши аппетитные рецепты на скорую руку, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Узнайте, как готовить брускетту с грибами и сыром от репортера Виктории Жигулиной. Брускетта (bruschetta) — это итальянская закуска, которая традиционно подается перед основными блюдами. Закуска на четырех человек обойдется вам примерно в 5-7 евро.
Для рецепта на 4-х вам понадобится:
1 багет
1 упаковка плавленого сыра (например, из козьего молока)
1 упаковка шампиньонов
1 груша
и немного меда и/ или сыра с плесенью
Прежде всего надо обжарить грибы, специи по вкусу. Потом надо обжарить багет до золотистой корочки. И последнее — собрать брускетту. Для этого надо намазать багет сыром, сверху выложить жареные грибы, положить кусочек груши и полить медом, также можно положить немного сыра с плесенью, что сделает вкус вашей закуски еще более разнообразным.
Смотрите сами и приятного аппетита!