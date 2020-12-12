Вс, 13.12.2020
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Готовим вкусно и быстро с Limon-ом: рецепт аппетитной брускетты с грибами и сыром

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee! Показываем наши аппетитные рецепты на скорую руку, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Узнайте, как готовить брускетту с грибами и сыром от репортера Виктории Жигулиной. Брускетта (bruschetta) — это итальянская закуска, которая традиционно подается перед основными блюдами. Закуска на четырех человек обойдется вам примерно в 5-7 евро.

Брускетта с грибами и сыром

ФОТО: скриншот

Для рецепта на 4-х вам понадобится:

1 багет

1 упаковка плавленого сыра (например, из козьего молока)

1 упаковка шампиньонов

1 груша

и немного меда и/ или сыра с плесенью

Ингредиенты для брускетты

ФОТО: скриншот

Прежде всего надо обжарить грибы, специи по вкусу. Потом надо обжарить багет до золотистой корочки. И последнее — собрать брускетту. Для этого надо намазать багет сыром, сверху выложить жареные грибы, положить кусочек груши и полить медом, также можно положить немного сыра с плесенью, что сделает вкус вашей закуски еще более разнообразным.

Брускетта - это отдельный вид искусства

ФОТО: скриншот

Смотрите сами и приятного аппетита!

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