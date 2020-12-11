ВЫ ЗНАЛИ? ⟩ Какой вред наносит молоко

Кроме того, употребление молока ведет к серьезным проблемам со здоровьем, о которых расскажет «Рамблер».

Сломанные кости

Согласно шведскому медицинскому исследованию женщины, которые употребляли обычное коровье молоко каждый день в больших количествах, были более предрасположены к переломам суставов, чем те, кто пил молоко мало или не пил его вовсе.

Рак простаты

Есть доказательство того, что употребление молока и других молочных продуктов может привести к раку простаты. Напротив, рацион питания без молочных продуктов приводит к тому, что развитие этого заболевания замедляется.

Непереносимость лактозы

Коровье молоко содержит сахар, называемый лактозой. У некоторых людей он плохо усваивается. Это вызывает тошноту, колики, газы, вспучивание и понос. Это может сказаться на дальнейшей жизни и спустя месяцы привести к серьезному усилению этих симптомов.

Угревая сыпь

Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о том, что употребление всех видов коровьего молока приводит к появлению угревой сыпи, причем как у юношей, так и у девушек.

Холестерин

Одна порция молока может содержать 24 миллиграмма холестерина. В то же время, пища растительного происхождения не содержит холестерин.

Рак яичников

Шведское исследование показало, что женщины, употребляющее четыре и более порций молочных продуктов ежедневно были в два раза сильнее подвержены раку яичников, чем те, кто употреблял две или менее порций.

Аллергии на молоко

В отличие от непереносимости лактозы, аллергии на молоко обычно встречаются у маленьких детей. Для них характерны довольно сильные и опасные проявления, такие как рвота и анафилаксия.

Насыщенный жир

Одна порция цельного молока может содержать свыше 20% рекомендуемой ежедневной нормы насыщенного жира. При этом даже молоко с одним процентом жирности будет содержать 8% от этой нормы. Если вы употребляете три порции цельного молока, вы уже получаете 60% от ежедневной нормы жира, даже если вы еще ничего не ели.

Увеличение веса