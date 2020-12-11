ЯРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Пандемия не помешала таллиннцам зажечь на головокружительной вечеринке Silver Party

Атмосфера красоты и чуда ощущались во всем.

Музыкант Serj Solo задал вечеру изысканное и утонченное настроение. Своей игрой на электронной скрипке добавил всем гостям предновогоднего волшебства.

Показ одежды от бренда Deniss Mistjurin погрузил зрителей в мир моды, где царят женственность и элегантность. Бонусом в модном показе была демонстрация шелковых блузок от бренда Join Me. Некоторые дамы поспешили после показа приобрести наряды прямо с подиума.

Никто из гостей не остался равнодушным в этом вечер. Косметическая компания Siberian Wellness представила свои новинки, а представитель компании Жанне Соо предложила хорошие варианты подарков на праздники.

Ведущий вечера Леонид Люцкевич завершил вечер большой лотереей, где разыграл и вручил много призов и подарков.

О хорошем настроении гостей заботился диджей Roman Kin. А красоту моделям делали Владислав Ванин, salon Juu и визажисты Анжелика Григорьева и Алена Голобородько.