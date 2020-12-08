Вт, 29.12.2020
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ВИДЕОРЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Подсказываем, как быстро приготовить полезные и вкусные рулеты из лаваша для новогоднего стола

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Представляем Вам рецепт от репортера Влады Лаевалинд.

Влада решила показать рецепт простой закуски - рулетов из тонкого лаваша с ветчиной.

Для приготовления этого блюда вам понадобится:

  • тонкий лаваш
  • ветчина
  • пластинки плавленого сыра
  • крем-сыр или плавленый сыр
  • листья салата
  • свежий огурец
  • соленый огурец
  • паприка
  • соль, перец по вкусу.

Ингредиенты для такой закуски обойдутся вам не больше, чем в 5-7 евро (в зависимости от стоимости продуктов, которые вы выберите), а впечатления будут отличными - это блюдо довольно легкое и вкусное.

Приятного аппетита!

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