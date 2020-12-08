Готовим вкусно и быстро с Limon-ом: рецепт приготовления аппетитных рулетов из лаваша

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Представляем Вам рецепт от репортера Влады Лаевалинд.
Влада решила показать рецепт простой закуски - рулетов из тонкого лаваша с ветчиной.
Для приготовления этого блюда вам понадобится:
- тонкий лаваш
- ветчина
- пластинки плавленого сыра
- крем-сыр или плавленый сыр
- листья салата
- свежий огурец
- соленый огурец
- паприка
- соль, перец по вкусу.
Ингредиенты для такой закуски обойдутся вам не больше, чем в 5-7 евро (в зависимости от стоимости продуктов, которые вы выберите), а впечатления будут отличными - это блюдо довольно легкое и вкусное.
Приятного аппетита!