КАК ВАМ? ⟩ Украинка стала обладательницей самых больших скул в мире: сама их наколола

Анастасия Покрищук может похвастаться самыми большими искусственными скулами в мире. Она сама их колола наполнителями, которые обычно колют ей губы. После этого киевлянка стала очень популярной в социальных сетях. 235 000 человек подписались на ее аккаунт в Instagram.

И хотя одни увлекаются девушкой, другие считают ее уродом и пытаются понять, почему она это сделала. Об этом говорится в сюжете ТСН. Девушка призналась, что это не приносит ей денег, а наоборот. Но она отметила, что благодаря скулам о ней узнал весь мир. Мировая пресса была поражена, и у нее часто брали интервью у иностранных СМИ. Украинка стала обладательницей самой большой скул в мире: сама их наколола.

Анастасия Покрищук ФОТО: Instagram

Иностранцев еще больше удивляет не скулы, а тот факт, что она сама наколола. На это ушел почти год и около 60 000 гривен (1 732 евро). Девушка сказала, что не обращает внимания на негативные комментарии пользователей Сети. Она довольна результатом и не собирается сокращать скулы, а наоборот хочет еще немного их увеличить. «Я просто обожаю себя. Ну, именно так я хотела совершенствоваться. Вы, наверное, уже видели мои старые фотографии, какая ворона, вообще серая мышь. А черные волоски были, как у цыган вообще, страшный ужас. И, конечно, я хотела сделать себя красивее», – сказала Анастасия.