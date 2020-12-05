Эта бабушка выглядит ровесницей своего сына, поэтому никто не верит, сколько ей на самом деле лет

Брюнетка замужем уже 26 лет. Недавно она поделилась в Instagram коллажем, где предстала вместе с супругом, который старше её на три года. Первый снимок был сделан 27 лет назад, когда влюблённые ещё встречались, второй — в 2020-м, когда уже стали бабушкой и дедушкой. И, по мнению пользователей, Деви всё ещё выглядит так, словно ей не более 20, пишет Super.ru.