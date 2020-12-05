Эта бабушка выглядит ровесницей своего сына, поэтому никто не верит, сколько ей на самом деле лет

Пуспа Деви из Джакарты, Индонезия, нередко слышит комплименты в свой адрес. И это неудивительно, ведь она выглядит как молодая цветущая девушка с идеальной кожей и спортивной фигурой. Однако осенью Деви исполнилось 53 года.
Брюнетка замужем уже 26 лет. Недавно она поделилась в Instagram коллажем, где предстала вместе с супругом, который старше её на три года. Первый снимок был сделан 27 лет назад, когда влюблённые ещё встречались, второй — в 2020-м, когда уже стали бабушкой и дедушкой. И, по мнению пользователей, Деви всё ещё выглядит так, словно ей не более 20, пишет Super.ru.
Когда красавица находится в обществе супруга, её нередко принимают за его дочь. А когда Деви рядом с 24-летним сыном, многие думают, что они пара, пишет World of Buzz.
Секретом своей молодости Деви считает несколько аспектов. Во-первых, со школьных лет в её жизнь вошёл спорт, которым она по-прежнему продолжает заниматься. Бег, баскетбол, аэробика, зумба — брюнетка не ограничивает себя в физических упражнениях. Также Деви отдаёт предпочтение здоровому питанию и всегда старается сохранять позитивный настрой.