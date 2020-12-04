15 декабря 1994 года двое полицейских были убиты и еще один ранен в перестрелке на перекрестке Мяо. Это самое жестокое нападение на эстонских полицейских. Хотя по результатам расследования было вынесено судебное решение, до сих пор остаются некоторые обстоятельства, которые вызывают вопросы.

Вечером 14 декабря 1994 года грузовик КамАЗ заехал на склад, расположенный на улице Суур-Сыямяэ в Таллинне, откуда грабители забрали несколько ящиков с алкоголем и сладостями. В тот же день в шесть часов вечера четверо сотрудников дорожной полиции – Марек Лемминг, Арго Киви, Янек Челядинов и Вяйно Нейдо – отправились в Ярвамаа на служебном автомобиле Opel Ascona, чтобы патрулировать перекресток Мяо. На них не было бронежилетов, из оружия с собой были «Узи». У Нейдо служебного оружия не было.

В ночь на 15 декабря, незадолго до трех часов ночи, КамАЗ и легковой автомобиль Ford были остановлены для проверки документов при подъезде к перекрестку Мяо. Поскольку уже стало известно, что в Таллинне произошла крупная кража, было решено проверить груз. Во время проверки двое преступников открыли огонь по сотрудникам полиции из автоматов Калашникова с глушителями.

Янек Челядинов, вооруженный пистолетом-пулеметом «Узи» с 25 патронами, открыл огонь по преступникам, но из-за темноты так и не смог попасть в цель, в конце-концов патроны закончились. Преступник ударил его по запястью. Когда Челядинов попытался спрятаться в канаве за автобусной остановкой, в его правую руку попала пуля. Злоумышленник приблизился к нему и выстрелил еще два раза. Одна пуля попала Челядинову в лицо, не повредив жизненно важные органы, вторая пролетела возле головы. Стрелявший ушел, а затем оба преступника скрылись на своих автомобилях. Челядинов пошел к полицейской машине за помощью, коллеги Лемминг и Киви лежали на дороге в лужах крови, Нейдо исчез.

Мяо, 15.12.1995. Открытие монумента в память погибших полицейских ФОТО: Malev Toom/PM/Scanpix Baltics

К прибытию скорой помощи 21-летний Марек Лемминг был уже мертв. 30-летний Арго Киви и 22-летний Янек Челядинов были доставлены в пайдескую больницу. Арго Киви скончался в 4.20 в результате кровопотери, тяжело раненный Янек Челядинов выжил. Вяйно Нейдо остался невредимым.

Особенности Вяйно Нейдо Вяйно Нейдо был почти уже отстранен от работы в полиции за ненадлежащее поведения, но в итоге этого не произошло и он остался работать. Позже он ушел из полиции сам. В 2013 году был осужден за физическое насилие. Его репутация никогда не была хорошей. Еще до начала стрельбы Киви, Лемминг и Челядинов обратились к генеральному директору дорожной полиции Яану Тутсу, в связи с тем, что им было сложно работать с Нейдо из-за ее упрямого характера. Даже накануне стрельбы, 14 декабря 1994 года, Марек Лемминг был недоволен тем, что вынужден отправляться на патрулирование с Нейдо, которого другие полицейские называли «зайцем». Нейдо повел себя неправильно, когда увидел Илюхина с оружием – вместо того, чтобы предупредить своих коллег, он побежал прятаться в поле. Хотя позже он сообщил о стрельбе в пайдескую префектуру, он не оказал первую помощь коллегам, заявив, что для этого не имелось средств. Челядинова доставили в больницу на первой попавшейся машине, водителем которой был посетитель соседнего бара Presto, у которого, кстати, несколькими часами ранее Нейдо отобрал водительские права. Кроме того, у Нейдо не было зарегистрированного служебного оружия. И хотя ему предлагали на время другое, он не принял его и на протяжении года патрулировал без оружия. Он утверждал, что у него имелось личное оружие, но оно не было на учете в префектуре, поэтому, видимо, оружие Нейдо было незарегистрированным. 11.03.1995, Вяйно Нейдо ФОТО: Ingmar Muusikus/PM/Scanpix Baltics

Задержание

Позже патруль задержал в Мяэкюла ехавших в автомобиле Ford преступников Анатолия Николаева и полицейского ласнямяэского отделения Игоря Решетняка. Брошенный КамАЗ был обнаружен в канаве недалеко от Нурмси. В машине обнаружили 8000 бутылок игристого вина, 3000 бутылок водки, сладости, гречку, дорожный атлас СССР и план движения по Москве.

Решетняк и Николаев были доставлены в пайдеское отделение полиции для допроса. Допрос Решетняка проводил Койт Пикаро, Николаева допрашивал Андрес Анвельт.

После допроса 15 декабря были задержаны еще двое сообщников, а 16 декабря под руководством Койта Пикаро штурмом была взята квартира в Каллавере еще одного причастного к делу – Эдуарда Коняева. В той же квартире находился бывший советский десантник Андрей Илюхин, который оказал сопротивление, но был в итоге был арестован.

Седьмой участник – владелец КамАЗа Сергей Марков – 18 декабря сам явился в полицию. Другой стрелок Николай Митюгин сбежал в Россию и до сих пор не обнаружен.

Суд

Дата неизвестна. Судебный процесс по делу об убийстве полицейских в Мяо. Андрей Илюхин, Олег Колядов, Александр Лемешко, Эдуард Коняев, Игорь Решетняк, Сергей Маран, Анатолий Николаев. ФОТО: Toomas Volmer/PM/Scanpix Baltics

Расследование длилось недолго. Обвиняемые, которые быстро начали давать показания, сообщили шесть адресов, где были совершены кражи и согласились со всеми обвинениями. Выяснилось, что Илюхин и Митюгин, вместе служившие в десантных войсках, в 1993 году образовали преступную бригаду. У банды было огнестрельное и автоматическое оружие, рация, инструменты для открывания сейфов и замков, автомобили.

Всем были предъявлены обвинения в терроризме, а также в принадлежности к террористической группе, созданной для совершения преступлений. В то время не существовало так называемого параграфа за организованную преступность. В итоге никто из них все же не был обвинен в терроризме.

Банда в полном составе была осуждена за присвоение имущества на сумму около двух миллионов крон. В убийстве двух сотрудников полиции и ранении третьего был обвинен только Андрей Илюхин.

По словам судьи Хельве Сяргава, вынося приговор Андрею Илюхину, суд учел то, что убийство сотрудников полиции заранее не планировалось, поэтому возможные последствия тоже были необдуманными. Суд приговорил Илюхина к 15 годам заключения, на свободу он вышел в декабре 2009 года.

После перестрелки Янек Челядинов продолжил работать в пайдеском отделении полиции старшим специалистом отдела кадров. Через год после стрельбы в Мяо был открыт памятник погибшим полицейским.