ФОТО ⟩ В Валге установили чудесную ель с фотографиями кошек и собак, ищущих дом к Рождеству

За собаками и кошками в приюте хорошо ухаживают, как правило, на деньги, пожертвованные добрыми людьми. Поэтому стоит хорошенько подумать и сделать выбор в пользу приюта, при чем, не обязательно валгаского, любого другого, где есть животные, пришедшиеся вам по душе. И для того, чтобы рассказать о потерявшихся или брошенных кошках и собаках большему числу людей, в Валге придумали эту оригинальную традицию. В центре города устанавливают ель с фотографиями кошек и собак, живущих в приюте.