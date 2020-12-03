ФОТО ⟩ В Валге установили чудесную ель с фотографиями кошек и собак, ищущих дом к Рождеству

Этой зимой ситуация с бездомными собаками в валгаском приюте для животных куда более радостная, чем 2 года назад, но, несмотря на это, там вас ждут потрясающие собачки и кошки. Вы сможете устроить настоящий праздник своим детям и подарить им на Рождество или Новый год животное.
За собаками и кошками в приюте хорошо ухаживают, как правило, на деньги, пожертвованные добрыми людьми. Поэтому стоит хорошенько подумать и сделать выбор в пользу приюта, при чем, не обязательно валгаского, любого другого, где есть животные, пришедшиеся вам по душе. И для того, чтобы рассказать о потерявшихся или брошенных кошках и собаках большему числу людей, в Валге придумали эту оригинальную традицию. В центре города устанавливают ель с фотографиями кошек и собак, живущих в приюте.
Акция проходит уже в четвертый год, организована она Эстонской ассоциацией студентов ветеринарной медицины, дерево устанавливают перед валгаским Домом культуры. Вместо новогодних игрушек - фотографии животных, проживающих сейчас в валгаском приюте.
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