Пт, 4.12.2020
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ФОТО ⟩ В Валге установили чудесную ель с фотографиями кошек и собак, ищущих дом к Рождеству

Ель в центре Валги

ФОТО: Valga kodutute loomade varjupaik

Этой зимой ситуация с бездомными собаками в валгаском приюте для животных куда более радостная, чем 2 года назад, но, несмотря на это, там вас ждут потрясающие собачки и кошки. Вы сможете устроить настоящий праздник своим детям и подарить им на Рождество или Новый год животное. 

За собаками и кошками в приюте хорошо ухаживают, как правило, на деньги, пожертвованные добрыми людьми. Поэтому стоит хорошенько подумать и сделать выбор в пользу приюта, при чем, не обязательно валгаского, любого другого, где есть животные, пришедшиеся вам по душе. И для того, чтобы рассказать о потерявшихся или брошенных кошках и собаках большему числу людей, в Валге придумали эту оригинальную традицию. В центре города устанавливают ель с фотографиями кошек и собак, живущих в приюте. 

Акция проходит уже в четвертый год, организована она Эстонской ассоциацией студентов ветеринарной медицины, дерево устанавливают перед валгаским Домом культуры. Вместо новогодних игрушек - фотографии животных, проживающих сейчас в валгаском приюте. 

Смотрите!

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